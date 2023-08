Blisko 3 tysiące urzędów nie umie oszczędzić prądu

URE szacuje, że około 68 proc. jednostek sektora finansów publicznych zrealizowało ustawowy cel obniżenia zużycia prądu w grudniu 2022 r., a pozostałe 32 proc. sobie nie poradziło. Ale to dopiero początek historii, bo zużycie ma być mniejsze też w całym 2023 roku.

Ustawa z 2022 roku nałożyła na kierowników jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) obowiązek podjęcia działań, których celem jest zmniejszenie o 10 proc. zużycia prądu w grudniu 2022 r. i w całym 2023 r.

Jednostką sektora finansów publicznych jest państwowa lub samorządowa osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, JSFP są finansowane wyłącznie lub głównie ze środków budżetu państwa albo samorządu.

Monitoring obowiązku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10 proc. przez JSFP prowadzi Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Niezrealizowanie tego celu zagrożone jest karą do 20 tys. zł.

Ze sprawozdań dotyczących zmniejszenia zużycia prądu w grudniu 2022 r. wynika, że poradziło sobie z tym około 68 proc. JSFP. Co trzecia nie podołała. Sam URE, według otrzymanej z urzędu informacji, zrealizował ustawowy cel ograniczenia zużycia energii elektrycznej w grudniu 2022 r.

Przepisy ww. ustawy przyznały Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki kompetencje do weryfikowania działań podjętych przez zobowiązane do uzyskania oszczędności JSFP oraz do nakładania kar za brak ich realizacji lub brak poinformowania regulatora o podjętych działaniach w ustawowym terminie.

URE otrzymał raporty od prawie 9 tys. jednostek sektora finansów publicznych

Minął już, można powiedzieć, pierwszy kamień milowy realizacji obowiązku obniżania zużycia prądu przez JSFP, a mianowicie dotyczący zmniejszenia zużycia prądu w grudniu 2022 roku o 10 proc. w porównaniu do średniomiesięcznego zużycia energii elektrycznej w latach 2018-2019.

Jak sobie z tym poradziły JSFP? URE otrzymał raporty od prawie 9 tys. jednostek sektora finansów publicznych i zaznaczając, że to dane wstępne, podał, że szacuje, iż około 68 proc. z nich zrealizowało ustawowy cel obniżenia zużycia energii elektrycznej o 10 proc. w grudniu 2022 r., a kierownicy około 32 proc. JSFP, których raporty zostały wstępnie przeanalizowane, zadeklarowali, że nie udało im się osiągnąć ustawowego celu obniżenia zużycia energii w grudniu 2022.

Sam Urząd Regulacji Energetyki, według otrzymanej z urzędu informacji, zrealizował ustawowy cel ograniczenia zużycia energii elektrycznej o 10 proc. w grudniu 2022 r.

Brak realizacji ograniczenia zużycia energii przez JSFP jest zagrożony karą do 20 tys. zł. Prezes URE, jak dotąd, nie wydał decyzji o nałożeniu kary finansowej za brak realizacji obowiązku. Urząd podkreśla, że takie decyzje mogą zostać wydane dopiero po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w indywidualnej sprawie dotyczącej danej JSFP.

Nałożony na JSFP cel ograniczenia o 10 proc. zużycia prądu dotyczy też 2023 roku

Intencją wprowadzenia opisywanej regulacji była realizacja, jak to opisywał swego czasu regulator, wyższych standardów poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz wzmocnienie działań przekładających się na ustabilizowanie sytuacji na rynku energii elektrycznej.

Nałożony przez ustawę na JSFP cel ograniczenia o 10 proc. zużycia energii elektrycznej dotyczy nie tylko grudnia 2022 roku, ale też całego 2023 roku, a tu punktem odniesienia jest całkowite zużycie energii elektrycznej w 2022 roku.

Przy tym do całkowitego zużycia energii elektrycznej, od poziomu którego liczone są oszczędności, nie wlicza się zużycia energii elektrycznej m.in. w budynkach wykorzystywanych na potrzeby obronności państwa i w obiektach stanowiących infrastrukturę krytyczną zlokalizowaną na terenie Polski.

Obowiązek podejmowania działań w celu zmniejszenia o 10 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach (lub częściach budynków) oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy mają wszystkie podmioty stanowiące jednostki sektora publicznego, a więc m.in.: organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i państwowe fundusze celowe.