Blisko milion euro na projekty badawcze o tematyce energii jądrowej. Znamy zasady konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ogłosiły konkurs na na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie energii jądrowej - podało w czwartek NCBR.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 930 tys. euro.

"Uruchomienie pierwszego konkursu pomiędzy Polską a Koreą Płd. o tematyce jądrowej to wyjątkowa inicjatywa, która przybliża nas do realnego wykorzystania możliwości wielu zastosowań energetyki jądrowej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że energia jądrowa będzie towarzyszyć nam na co dzień, a jej zastosowanie znajdziemy w wielu dziedzinach nauki oraz codziennym życiu. Jestem przekonany, że każdy z nas odczuje w swoim życiu zalety postępu rozwoju energetyki jądrowej" - powiedział konkursu p.o. dyrektora NCBR dr Jacek Orzeł, cytowany w komunikacie Centrum.

Warunki konkursu na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie energii jądrowej

Zgodnie z informacją NCBR, warunkiem przystąpienia do konkursu jest zawarcie konsorcjum, w skład którego wchodzić będzie co najmniej jeden polski i jeden koreański podmiot. Konkurs adresowany jest do organizacji badawczych i upowszechniających wiedzę oraz mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również grup składających się z takich podmiotów w dowolnej konfiguracji.

Wysokość dofinansowania. na co można przeznaczyć pieniądze z konkursu NCBR?

Otrzymane środki beneficjenci będą mogli przeznaczyć na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Zgłaszane projekty mają wykazywać zrównoważony wkład technologiczny partnerów z obu krajów - minimum 30 proc. kosztów projektu po stronie podmiotów z obu krajów.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie, a czas na jego realizację może wynieść maksymalnie 36 miesięcy, przy czym najwcześniejszym dopuszczalnym terminem rozpoczęcia realizacji projektu jest 1 grudnia 2023 r. Nabór wniosków będzie trwał do 7 września 2023 r.