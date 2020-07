Bliżej budowy nowych rosyjskich bloków jądrowych na Węgrzech

Zgodnie z harmonogramem 30 czerwca 2020 r. spółka Paks II złożyła do Węgierskiego Urzędu Energii Atomowej (HAEA) wniosek o zezwolenie na budowę dwóch nowych bloków jądrowych VVER 1200. Wartość inwestycji to ok. 12,5 mld euro.

Elektrownia zostanie wyposażona w dwa reaktory VVER 1200 produkcji rosyjskiej grupy Rosatom, turbinę dostarczy GE, a oprzyrządowanie i sterowanie konsorcjum Framatome z Francji i Siemens z Niemiec.

Koszt inwestycji szacuje się na ok. 12,5 mld euro, z czego 10 mld euro ma pochodzić z kredytu, jakiego Rosja udzieli Węgrom.

W elektrowni jądrowej Paks działają obecnie cztery bloki z reaktorami VVER 440, elektrownia produkuje ok. 50 proc. energii elektrycznej na Węgrzech.