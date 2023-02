Bliżej końca budowy wielkiej farmy fotowoltaicznej Taurona

Na budowie pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej, którą na poprzemysłowym terenie w Mysłowicach (Śląskie) buduje Tauron, zamontowano już 73 proc. paneli fotowoltaicznych – podał we wtorek koncern. Docelowa moc farmy ma wynieść blisko 100 MW.

Farma w Mysłowicach powstaje w dwóch etapach: w pierwszym, obecnym - ok. 37 MW, a następnie dalsze 60 MW. Elektrownia ma zacząć działać jeszcze w 2023 roku.

W Mysłowicach na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych w pierwszym etapie ma stanąć 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych. Ich łączna powierzchnia wyniesie 16 hektarów, co odpowiada wielkości 22 boisk do piłki nożnej.

Rocznie farma ta ma produkować 39 tys. megawatogodzin zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych; mniej więcej tyle energii zużywa w ciągu roku ok. 50-tysięczne miasto. Związane z tym roczne ograniczenie emisji CO2 oszacowano na blisko 30 tys. ton.

Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2022 roku. Jak wynika z informacji Taurona, na tej budowie zamontowano już ponad 60 tys. paneli fotowoltaicznych (73 proc.), a montaż konstrukcji stalowych osiągnął zaawansowanie 97 proc. Układane jest okablowanie niskiego oraz średniego napięcia. Na farmie trwa również montaż inwerterów, dotychczas zamontowano ich 80 ze 140.

Farma zostanie przyłączona do rozdzielni 110 kV, należącej do spółki Tauron Dystrybucja, zlokalizowanej przy Elektrowni Jaworzno. Farmę z rozdzielnią połączą trzy równoległe linie kablowe (podziemne) 110 kV. Pod tym kątem m.in. wykonano już przewiert pod rzeką Przemszą, o długości 104 m, przebiegający 3 metry poniżej dna rzeki.

Na realizację pierwszego etapu farmy w Mysłowicach Tauron otrzymał 82,5 mln zł nieoprocentowanej pożyczki, z możliwością umorzenia do 24 mln zł kosztów kwalifikowanych. Umowę o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 grupa zawarła w styczniu ub. roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przyspieszony Zielony Zwrot i słoneczny szlak Taurona

Instalacja w Mysłowicach powstaje w ramach programu Tauron PV, zakładającego budowę mocy fotowoltaicznych na należących do Grupy Tauron terenach poprzemysłowych - głównie po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych. Kolejne projekty w ramach tego programu są na różnych etapach zaawansowania.

- Przywracanie terenom poprzemysłowym ich wcześniejszej funkcji, przynosi podwójną korzyść środowiskową. Z jednej strony tereny, które dotychczas funkcjonowały jako nieużytki zyskują kolejne życie, z drugiej - pełnią istotną rolę w procesie produkcji zielonej energii - powiedział prezes koncernu Paweł Szczeszek.

Inwestycje w energetykę odnawialną to jedno z głównych założeń ogłoszonej przez Tauron strategii tzw. zielonego zwrotu.

- Przyspieszamy realizację założeń Zielonego Zwrotu Taurona: w tej chwili w budowie mamy cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 140 MW i dwie fotowoltaiczne o łącznej mocy niemal 150 MW - przypomniał Szczeszek.

Ogłoszona w ub. roku nowa strategia Taurona zakłada przyspieszenie "zielonego zwrotu" grupy poprzez skokowe zwiększenie mocy odnawialnych źródeł energii. W 2025 r. grupa planuje dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 r. - 3700 MW, czyli ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego Taurona.

Do 2025 r. Tauron chce podwoić moce w energetyce wiatrowej, a pięć lat później zamierza dysponować już 1100 MW w technologii wiatrowej. Równocześnie Tauron chce rozwijać projekty farm fotowoltaicznych - do 2025 r. zwiększając ich moce do 700 MW, a w 2030 r. dysponując słonecznymi elektrowniami o łącznej mocy 1400 MW.