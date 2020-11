Bliżej masowej wymiany liczników energii. Pytanie na jak długo nam posłużą

Rząd przyjął projekt ustawy przewidującej obowiązek instalacji liczników energii zdalnego odczytu u co najmniej 80 proc. odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych do końca 2028 r. Oznacza to, że jesteśmy coraz bliżej masowej wymiany liczników prądu. Jednocześnie waży się kwestia wydłużenia okresu legalizacji liczników elektronicznych z 8 do 12 lat.

Z inicjatywy resortu klimatu i środowiska powołany został nieformalny zespół roboczy, który podjął próbę oceny możliwości i ryzyk związanych z wydłużeniem okresu legalizacji liczników statycznych (elektronicznych) z 8 do 12 lat.

Wyniki prac tego zespołu będą istotne w podjęciu ostatecznych decyzji. PTPiREE opowiada się za wydłużeniem okresu legalizacji.

Z kolei Apator m.in. wskazuje, że wskutek wydłużenia legalizacji statycznych liczników energii rynek liczników i branża by ucierpiała.