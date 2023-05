Bliżej sfinansowania budowy elektrowni jądrowej. Rząd przyjął uchwałę

Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Elektrownia jądrowa ma powstać na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa.

Przyjęta przez rząd uchwała wpisuje się w działania mające zapewnić odpowiednie finansowanie budowy elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe.

Chodzi także o podwyższenie kapitału własnego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

Jak poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, rząd podejmuje działania, aby zapewnić odpowiednie finansowanie budowy elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe. Chodzi o elektrownię na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa, "w oparciu o sprawdzoną i bezpieczną technologię reaktorów AP1000 z USA".

"Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa" - wskazano komunikacie.

Projekt uchwały przedłożył Radzie Ministrów pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

"Rząd podejmuje działania, aby zapewnić warunki do budowy elektrowni jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa. Chodzi w szczególności o opracowanie projektów przepisów, w oparciu o które możliwe będzie udzielenie gwarancji lub poręczeń w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, dla zapewnienia finansowania dłużnego, które jest niezbędne do pokrycia kosztów realizacji inwestycji" - poinformowano.

Podwyższenie kapitału własnego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe

Ponadto chodzi także o podwyższenie kapitału własnego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. "Rada Ministrów zobowiąże właściwe organy i podmioty do podjęcia działań, które będą służyły zapewnieniu finansowania realizacji inwestycji oraz podwyższeniu kapitału własnego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe" - podano.

Jak wskazano, program budowy elektrowni jądrowych "jest jednym z kluczowych wyzwań w polskim sektorze energetycznym". "Trwałe uniezależnienie się od dostaw energii i nośników energii z Rosji oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w oparciu m.in. o krajowe moce wytwórcze, stwarzają potrzebę jak najszybszej realizacji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce" - podkreślono.

Technologię do pierwszej elektrowni w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej dostarczy amerykańska firma Westinghouse

Polski rząd w listopadzie 2022 r. wskazał, że technologię do pierwszej elektrowni w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) dostarczy amerykańska firma Westinghouse, a elektrownia powinna stanąć na Pomorzu. PPEJ przewiduje budowę dwóch elektrowni w dwóch różnych lokalizacjach. Zgodnie z rządowymi planami pierwszy blok elektrowni ma ruszyć w 2033 r.

W maju br. szefowie spółki PEJ oraz firm Westinghouse i Bechtel podpisali umowę dot. konsorcjum projektowego i usług inżynierskich przy budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Należąca w całości do Skarbu Państwa spółka PEJ ma przygotować proces inwestycyjny i pełnić rolę inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. PEJ będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III+ oraz ich eksploatację.

13 kwietnia br. spółka PEJ złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla elektrowni jądrowej na Pomorzu. Decyzja zasadnicza potwierdzi, że inwestycja jest zgodna z realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Decyzja ta będzie także uprawniać inwestora - spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe do ubiegania się o uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych jak m.in. decyzja lokalizacyjna a następnie pozwolenie na budowę.

Westinghouse to dostawca technologii reaktorów jądrowych, usług serwisowych i producent paliwa jądrowego, specjalizujący się w reaktorach wodnych ciśnieniowych PWR. Bechtel to firma inżynieryjna z siedzibą w Reston w stanie Wirginia, zajmująca się m.in. budową i zarządzaniem projektami.