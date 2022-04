Bliżej ważnej zmiany w systemie handlu emisjami CO2?

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przyjęła dziś (20 kwietnia) w głosowaniu moją poprawkę ws. wykluczenia instytucji finansowych z systemu handlu emisjami CO2 (EU ETS) - poinformował Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Jak mówi Jerzy Buzek, należy ograniczyć system ETS wyłącznie do tych podmiotów, które potrzebują uprawnień, by realizować swoją działalność - tak jak firmy energetyczne, ciepłownicze i przemysł energochłonny.

W 2016 r. cena uprawnień do emisji CO2 wynosiła ok. 6 euro za tonę. Obecnie wynosi ponad 80 euro.

O reformie systemu EU ETS w grudniu 2021 r. rozmawiali już szefowie państw UE, wtedy jednak żadne konkretne decyzje nie zapadły.

- Komisja ITRE przyjęła dziś w głosowaniu moją poprawkę ws. wykluczenia instytucji finansowych z systemu ETS. Ma to zapobiec spekulacyjnemu podnoszeniu cen uprawnień do emisji CO2, co na końcu zawsze odbija się na portfelach obywateli. ETS - tak, spekulacje - nie - poinformował Jerzy Buzek w mediach społecznościowych.

Sprawa aktywności instytucji finansowych na rynku CO2 jest dyskutowana od dawna.

Ograniczyć spekulacje

- Pytania o spekulacje na unijnym rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS) powracają od wielu miesięcy. Wielokrotnie zwracałem na to uwagę Komisji Europejskiej, która zleciła Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zająć się tą sprawą. Zgłoszona przeze mnie poprawka to kolejny, konstruktywny krok w stronę uporządkowania tej kluczowej kwestii. Chodzi o to, by ograniczyć udział w rynku ETS jedynie do tych, którzy uprawnienia do emisji CO2 kupują albo na własny użytek, albo - w imieniu i na potrzeby takich przedsiębiorstw. Wierzę, że wokół tej propozycji uda się nam zbudować stabilną większość w Parlamencie Europejskim, a następnie - przekonać do tego w negocjacjach rządy państw członkowskich (Radę UE) - mówił niedawno WNP.PL Jerzy Buzek.

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) to jedna z najważniejszych komisji w Parlamencie Europejskim.

- Analiza przygotowana przez ekspertów think-tanku Forum Energii, jasno pokazuje, że koszt uprawnień do emisji CO2 to dziś w Polsce niewiele ponad 20 proc. rachunku za energię. Warto jednak podejmować działania, by ograniczyć w przyszłości na tym rynku ryzyko spekulacji, negatywnie rzutujące na ceny uprawnień - komentował dla WNP.PL Ryszard Pawlik, doradca w Parlamencie Europejskim.

Karykatura rynku

Niedawno premier Mateusz Morawiecki wskazał prosty sposób na obniżenie cen CO2.

- Można by wpuścić - a jest taki mechanizm - MSR (Market Stability Reserve) - kilkaset milionów dodatkowych uprawnień i gwarantuję, że cena natychmiast idzie w dół - mówił Mateusz Morawiecki.

Premier zwracał uwagę, że w założeniu EU ETS miał być systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2, który miałby zapewniać racjonalną z ekonomicznego punktu widzenia i społecznie akceptowalną drogę redukcji emisji gazów cieplarnianych.

- Szybko jednak uprawnienia do emisji CO2 stały się instrumentami finansowymi w rękach bogatych inwestorów. Obecna koncepcja EU ETS jest podatna na mechanizmy spekulacyjne i wykorzystuje się ją, aby sztucznie podwyższać ceny za handel emisjami - ocenił Mateusz Morawiecki.

Jego zdaniem obecnie EU ETS nie wspiera sprawiedliwej i uczciwej realizacji celów klimatycznych, lecz staje się karykaturą samego siebie.

Z kolei zdaniem Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) w obecnych realiach polityczno-gospodarczych pożądane byłoby zawieszenie systemu EU ETS. Nie ma na to jednak zgody politycznej, dlatego konieczne są zmiany w unijnym systemie, które służyłyby przewidywalności i stabilizacji rynku CO2. Wśród nich jest ograniczenie właśnie dostępu do rynku instytucjom finansowym.