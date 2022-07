Blok 11 Elektrowni Kozienice z umową serwisową do 2030 roku

Enea Wytwarzanie zawarła z Mitsubishi Power Europe długoterminową umowę serwisową dotyczącą bloku 11 Elektrowni Kozienice o mocy 1075 MW. Umowa LTSA (Long Term Service Agreement) będzie obowiązywała do 2030 roku i obejmuje dwa remonty średnie i jeden remont kapitalny bloku 11, a także diagnostykę, doradztwo techniczne, serwisowanie oraz dostawy części zamiennych.

Zgodnie z umową, którą Enea Wytwarzanie zawarła z Mitsubishi Power Europe, zakres prac dotyczy głównych urządzeń turbozespołu parowego i generatora wraz z niezbędnym powiązanym wyposażeniem.

Umowa pozwala na optymalizację kosztów oraz skrócenie okresu remontów turbogeneratora. Mitsubishi Power Europe zapewnia priorytetowość dostaw części zamiennych oraz terminowość ich dostaw.

Dzięki długoterminowej umowie Enea Wytwarzanie może przez osiem lat budżetować i dokładnie prognozować koszty utrzymania turbiny parowej i generatora dostarczonych przez Mitsubishi Power. Będzie także korzystać ze wsparcia serwisowego.

Firma Mitsubishi była liderem konsorcjum budującego blok 11 Elektrowni Kozienice, który został oficjalnie oddany do eksploatacji w grudniu 2017 roku. Jeden ze światowych liderów branży energetycznej był m.in. dostawcą urządzeń wyspy turbinowej w ramach kontraktu EPC (Engineering, Procurement, Construction).

Przed zakończeniem okresu gwarancyjnego Enea Wytwarzanie oraz Mitsubishi podjęły rozmowy i negocjacje w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, czego efektem jest podpisanie umowy, a tym samym kontynuowanie dalszej współpracy przy eksploatacji B11.

Bezpieczeństwo energetyczne

– Blok 11 jest jednostką pokrywającą ponad 3 proc. całkowitego zapotrzebowania kraju na energię elektryczną. W związku z szybkim rozwojem odnawialnych źródeł energii w Polsce, zachodzi konieczność dysponowania źródłami stabilnymi, pogodowo niezależnymi, które będą stabilizowały Krajowy System Elektroenergetyczny i uzupełniały produkcję źródeł odnawialnych, a w przypadku ograniczenia ich mocy ze względu na niekorzystne warunki pogodowe zapewnią nieprzerwane dostawy energii do odbiorców. W celu utrzymania wymaganej dyspozycyjności bloku konieczna jest współpraca z producentem turbiny, dysponującym know-how niezbędnym do wsparcia naszej elektrowni w zakresie monitoringu, dostaw części i realizacji prac remontowych – mówi Grzegorz Kotte, wiceprezes ds. technicznych Enei Wytwarzanie. - Umowa, którą dziś podpisujemy, obejmuje wykonanie przez MPE dwóch remontów średnich i jednego remontu kapitalnego turbozespołu - dodaje.

Jak zaznacza, w okresie niestabilnej sytuacji w Europie, wzrostów cen materiałów i usług posiadanie długoterminowej umowy serwisowej zawartej z dużym i wiarygodnym partnerem przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa energetycznego.

– Umowa ta pozwoli spółce Enea Wytwarzanie na osiągnięcie najwyższej możliwej dyspozycyjności, niezawodności i wydajności niezbędnej do rentownej eksploatacji elektrowni na rynku. Dzięki tej długoterminowej umowie Enea Wytwarzanie może przez osiem lat budżetować i dokładnie prognozować koszty utrzymania turbiny parowej i generatora dostarczonych przez Mitsubishi Power. Będzie także korzystać ze wsparcia serwisowego ze strony Inżyniera Rezydenta Mitsubishi Power, jak również ekspertów inżynieryjnych, dostępu do części zamiennych oraz obserwacji wydajności turbiny parowej poprzez usługę monitorowania Mitsubishi Power – ocenia Carlos Peton, szef do spraw usług w Mitsubishi Power Europe.

Rekordzista krajowej energetyki

Mitsubishi Power Europe jest spółką z grupy Mitsubishi Power, utworzoną w celu świadczenia m.in. usług serwisowych, w tym wsparcia technicznego oraz innych usług, na potrzeby sektora energetycznego w Europie.

B11, bo tak nazywa się w skrócie blok, to wysokosprawna jednostka energetyczna na parametry nadkrytyczne o moc 1 075 MW brutto. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii blok osiąga sprawność na poziomie 45,6 proc., co pozwala na obniżenie emisji dwutlenku węgla o ok. 25 proc. w stosunku do emisji starszych bloków wykorzystujących jako paliwo węgiel kamienny.

Jak podaje Enea, najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie projektu kotła, turbiny i generatora nowego bloku w Elektrowni Kozienice pozwalają na wytworzenie tej samej ilości energii elektrycznej przy mniejszym zużyciu paliwa. Zapewnia to osiągnięcie przez B11 najlepszych parametrów środowiskowych oraz zoptymalizowanie kosztów produkcji energii. Moc 1 075 MW, wysoka sprawność wytwarzania oraz wysoka dyspozycyjność bloku na poziomie ponad 92 proc. sprawiają, że B11 jest rekordzistą w historii krajowej energetyki.