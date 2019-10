Blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno zostanie ukończony w styczniu 2020 r.

Firma Nowe Jaworzno Grupa Tauron, spółka celowa odpowiedzialna za budowę bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, Rafako, wykonawca inwestycji, 17 października 2019 r. zakończyły negocjacje dotyczące rozszerzenia prac na budowie. To oznacza wydłużenie terminu budowy bloku - przejęcie go do eksploatacji nastąpi do 31 stycznia 2020 r. Do tej pory planowano, że jednostka zostanie oddana w 2019 r.

Dzięki dodatkowym pracom, m.in. zostanie dostarczona kolejna warstwa katalizatora i układ dozowania sorbentu do instalacji odsiarczania spalin w celu redukcji rtęci.

Przełoży się to na zapewnienie spełniania przyszłych wymagań środowiskowych.

Strony porozumiały się także w sprawie rozszerzenia pola paliwowego, co oznacza możliwość spalania większej ilości różnych rodzajów węgla.

