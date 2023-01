Blok 910 MW w Jaworznie znowu nie działa

Dziś ponownie doszło do awarii bloku 910 MW w Elektrowni Nowe Jaworzno. Ubytek mocy wynosi 910 MW, czyli całość mocy, którą jest w stanie wytworzyć jednostka, ale, jak zapewnia nas operator, w ciągu dwóch dni jej praca zostanie przywrócona.





Z informacji operatora wynika, że zdarzenie jest nieplanowane i blok 910 MW w Jaworznie będzie wyłączony również jutro. Pojutrze jednak ma zacząć znowu działać.

Jak dowiedziało się WNP.PL, doszło do awaryjnego wyłączenia młynów.

To nie pierwsze tego typu zdarzenie, ponieważ blok 910 MW w Elektrowni Nowe Jaworzno doświadcza regularnych wyłączeń, albo ubytków mocy, ale te są również zależne od zapotrzebowania na moc, które ustala operator polskiego systemu elektroenergetycznego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Awaryjność bloku jest przedmiotem sporu między spółką posiadającą jednostkę – Tauronem Wytwarzanie, a Rafako - budowniczym obiektu. Rafako przekonuje, że do awarii bloku dochodzi ze względu na niewłaściwy węgiel używany do jego opalania, co prowadzi do awarii urządzeń kotła. Natomiast Tauron uważa, że winne są wady konstrukcyjne po stronie Rafako.

Odkąd doszło do awarii leja kotła 6 sierpnia 2022 roku blok dość często doświadcza podobnych zdarzeń. 23 marca ma być poddany planowemu, większemu remontowi.

Wybudowany za ponad 6 mld zł blok 910 MW w Jaworznie uruchomiony został po raz pierwszy w listopadzie 2020 roku.