Blok 910 MW w Jaworznie znowu pracuje

Blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno został ponownie zsynchronizowany z siecią elektroenergetyczną - poinformował Tauron. Blok był wyłączony od środy 12 października.

W środę 12 października o godz. 13.06 doszło do nieplanowanego przestoju bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno. To kolejny postój tej jednostki w ostatnich miesiącach.

Główny wykonawca bloku 910 MW, czyli Rafako, zarzucał Tauronowi, że w nowym bloku stosuje nieodpowiednie paliwo, o znacznie gorszej jakości niż planowano.

Tauron te zarzuty odpierał i przekonywał, że węgiel do jaworznickiej jednostki był odpowiedniej jakości.

Rozpoczął się wówczas remont awaryjny który, jak zapowiadał Tauron, miał zakończyć się w poniedziałek 17 października, o godz. 4.00. Poniedziałkowy termin został dotrzymany.

Jednostka pracuje z mocą 760 MW, niedostępna jest więc moc 150 MW. Blok mniejszą mocą ma pracować także we wtorek, 18 października.

Kolejna awaria bloku 910 MW w Jaworznie w ostatnich tygodniach

Był to kolejny postój tego bloku w ostatnim czasie. Ostatnio blok stał w sierpniu i został uruchomiony 2 września 2022 r. Kilka dni potem, 9 września, jednostka znowu uległa awarii, którą jednak szybko usunięto, choć blok pracował wtedy z niepełną mocą.

Eksperci, z którymi rozmawiało WNP.PL wskazują na kilka przyczyn awaryjności bloku. Z jednej strony to rzeczywiście gorszej jakości węgiel, ale to także błędy konstrukcyjne i wykonawcze bloku. Eksperci przypominają, że mniej więcej w tym samym czasie co blok 910 MW w Jaworznie budowano inne duże bloki na węgiel kamienny w polskich elektrowniach: blok 1075 MW w Elektrowni Kozienice i dwa bloki po 900 MW w Elektrowni Opole - i te jednostki nie przechodziły takich perturbacji jak blok 910 w Jaworznie.

Ostatnio węgiel do bloku w Jaworznie trafiał z kopalni Janina (Tauron Wydobycie), Ziemowit (Polska Grupa Górnicza) oraz ponownie z Sobieskiego (Tauron Wydobycie).

Do 6,5 TWh energii elektrycznej rocznie przy użyciu 2,5 mln ton węgla

Decyzje o budowie bloku 910 MW zostały podjęte w latach 2010-2014. Rafako realizowało projekt od 2014 roku. Blok oddano w listopadzie 2020 r. Jego koszt to ok. 6 mld zł.

Blok o mocy 910 MW to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym.

Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska pozwolą wypełniać najbardziej rygorystyczne normy. W porównaniu z wycofanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku jest znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80 proc., natomiast emisja CO2 jest mniejsza o ponad 30 proc.

Pracując z pełną mocą, blok w Jaworznie może wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla.

Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc. To istotny parametr, bowiem przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną nie jest konieczne jego wyłączanie, a potem ponowne uruchamianie.