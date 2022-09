Blok 910 zsynchronizowany i gotowy do produkcji energii

Tauron poinformował, że awaryjny Blok 910 w Elektrowni Nowe Jaworzno został zsynchronizowany i jest gotowy do produkcji energii.

Wcześniej, w sierpniu doszło do awarii bloku i musiał zostać wyłączony. Po dokonaniu niezbędnych napraw Tauron ponownie go uruchomił.

Uszkodzeniu uległ lej kotła bloku energetycznego. Awaria stała się przedmiotem sporu między Tauronem - właścicielem bloku, a spółką Rafako, która go zbudowała o jest odpowiedzialna za jego utrzymanie.

Rafako uważa, że awaria kotła została spowodowana niewłaściwym węglem, którym opalano blok, natomiast Tauron jest zdania, że to brak kompetencji technicznych po stronie Rafako spowodowało jego wyłączenie.

Blok 910, to najnowocześniejszy blok energetyczny w Polsce, który może rocznie wyprodukować do 6,5 TWh energii elektrycznej. Spełnia to zapotrzebowanie 2,5 mln gospodarstw domowych na energię. Jest o ponad 10 procent sprawniejszy wobec bloków oddawanych do użytku w latach 70 i 80 ubiegłego wieku, a co za tym idzie do atmosfery trafia o 2 mln ton CO2 mniej.



Blok został oddany do użytku w listopadzie 2020 roku i ma być eksploatowany przez 15 lat.

