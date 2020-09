Blok gazowy w EC Stalowa Wola oddany do eksploatacji - 5 lat po terminie

Blok gazowo-parowy o mocy 450 MW Stalowej Woli został przekazany do eksploatacji. Tym samym nowa jednostka rozpoczęła pracę w systemie energetycznym Polski. Jednostka została oddana blisko 5 lat po pierwotnie planowanym terminie.



Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli będzie pracował w kogeneracji - zapewni ok. 450 MW mocy elektrycznej dla krajowego systemu energetycznego oraz dostawy ciepła dla mieszkańców Stalowej Woli i Niska.



Moc jednostki w przeliczeniu mogłaby zasilić 1,2 mln gospodarstw domowych.





Pięć lat opóźnień

Ciepło będzie w niej wytwarzane w czasie postoju bloku 450 MW - kotłownia stanowi zatem niezbędne uzupełnienia podstawowego źródła ciepła, jakim staje się nowa jednostka.Oba nowe źródła ciepła – podstawowe i rezerwowe – zastąpią wysłużone bloki 120 MWe, które zostaną wkrótce wycofane z użytkowania. Przekazanie instalacji do eksploatacji nastąpi w 2020 roku.Przypomnijmy, że wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję odbyło się 3 grudnia 2012 r. Pierwotnie elektrociepłownia miała być gotowa już pod koniec 2015 r.W styczniu 2016 r., z powodu opóźnień zerwano kontrakt z pierwotnym generalnym wykonawcą bloku - hiszpańską firmą Abener Energia, która zmagała się z problemami finansowymi. Umowę zerwano przy zaawansowaniu prac szacowanym na 85 proc.W 2017 r. EC Stalowa Wola zawarła z konsorcjum, w którego skład weszły Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki Energopomiar oraz Energoprojekt-Katowice, umowę EPCM (Engineering-Procurement-Construction-Management). W jej ramach znalazły się prace projektowe i inżynieryjne, wspomaganie inwestora w organizacji zamówień, a także nadzór nad pracami wymaganymi do zakończenia budowy i przekazania do eksploatacji bloku.