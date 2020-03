Blok Taurona i PGNiG w Stalowej Woli już po pierwszej synchronizacji

W środę (4 marca) nastąpiła pierwsza synchronizacja z Krajową Siecią Elektroenergetyczną turbozespołu gazowego nowego bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola. Pierwotnie cała inwestycja miała być gotowa już pod koniec 2015 r.

Nowoczesna technologia

W kotłowni zainstalowane są 4 kotły podgrzewające wodę sieciową na potrzeby grzewcze systemu ciepłowniczego Stalowej Woli i Niska oraz jeden kocioł wytwarzający parę wodną dla lokalnych odbiorców przemysłowych.Przekazanie instalacji do eksploatacji ma nastąpić w II kwartale 2020 roku. Bloki gazowo-parowe to technologia produkcji energii elektrycznej, która daje możliwość uzyskania najwyższych sprawności produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych rzędu 60 proc. brutto. Zmniejsza to ponad dwukrotne emisję substancji szkodliwych do powietrza w stosunku do elektrowni węglowych.– Inwestycja w Stalowej Woli ważna jest dla PGNiG m.in. dlatego, że paliwo, którym będzie zasilana elektrociepłownia to gaz ziemny – powiedział Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG. - Jako kluczowy dostawca gazu ziemnego w Polsce jesteśmy zainteresowani rozwojem inwestycji w tym obszarzeW EC Stalowa Wola 50 proc. akcji ma PGNiG Termika - spółka zależna PGNiG, a drugą połowę akcji Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Tauron Polska Energia.