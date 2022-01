Bogdan Rzońca (PiS): system handlu emisjami uderza w biedniejsze kraje UE

Unijny system handlu emisjami CO2 uderza w biedniejsze państwa UE. Trzeba go szybko zreformować, jak postuluje polski rząd - mówi Bogdan Rzońca, europoseł PiS.

System działa źle

Rzońca nie zgadza się z opinią Komisji Europejskiej, która uważa, że ceny w ETS ustala sam rynek i system działa dobrze.- Inny był jego cel. Na systemie zarabiają obecnie nie ci, którzy powinni. To jest brak elementarnej solidarności w UE. Zamęczenie i niszczenie gospodarki w UE skończy się niechęcią do UE w wyborach na kontynencie. To też szansa dla konserwatywnej Europy, bo można pokazywać to, jak słaba jest reakcja UE na pandemię, jak bezbronna i bezmyślna jest wspólnota, która pozwala np. wyprowadzać produkcje leków czy innej produkcji do Chin. Atom czy gaz muszą być w mixie energetycznym, inaczej wszyscy w Europie przegramy. Wciskanie liberalnych komunałów, że wolny rynek decyduje o gospodarce europejskiej jest dziecinadą! Kapitał chiński, amerykański czy niemiecki dobrze dba o "swoje", a polityka klimatyczna to zasłona dymna. To sposób na uzależnienie słabszych gospodarek od silniejszych. Hasło "chrońmy klimat" jest piękne, ale środki do jego realizacji są niesprawiedliwe rozprowadzanie i mają służyć czemuś innemu - budowie jednej gospodarki europejskiej w jednym europejskim państwie, gdzie będą "równi i równiejsi - podsumowuje Rzońca.