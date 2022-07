BOŚ mocno wspiera efektywność energetyczną i elektromobilność

Według szacunków około 70 proc. budynków mieszkalnych w Polsce jest nieefektywnych energetycznie, więc w tym obszarze widzimy pole do poprawy jakości środowiska, ale również do oszczędności dla samorządów i mieszkańców - twierdzi w wywiadzie Marek Szczepański, dyrektor ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w Banku Ochrony Środowiska.

Bank Ochrony Środowiska jest operatorem dopłat do leasingu w programie „Mój elektryk”. Jak ocenia pan dotychczasowe efekty programu?

- Jesteśmy jedynym bankiem współpracującym z NFOŚiGW w realizacji części leasingowej programu. Do tej pory podpisaliśmy umowy z 23 firmami leasingowymi, których klienci mogą uzyskać dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, w pierwszej połowie tego roku zarejestrowano o 92 proc. pojazdów elektrycznych więcej niż przez cały zeszły rok. Program „Mój elektryk” z pewnością przyczynił się do takiego wzrostu, jednak przed nami wciąż długa droga.

Dziś w Polsce jest około 41 tys. pojazdów elektrycznych – od jednośladów, przez samochody osobowe i dostawcze, aż do ciężarówek i autobusów. Przewidujemy jednak stały wzrost w sektorze elektromobilności, a zastępowanie pojazdów spalinowych przez bezemisyjne jest priorytetem nie tylko dla UE, ale również dla producentów.

Elektromobilność w Polsce zyskała na znaczeniu. Jednak nie przełożyło się to w takim samym stopniu na infrastrukturę do ładowania pojazdów. Czy BOŚ angażuje się również w jej rozwój?

- Na wstępie warto wspomnieć, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od stycznia 2022 r. rozpoczął nabór wniosków w programie „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, Dzięki niemu w całej Polsce powstanie 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru.

Wraz z popularnością pojazdów elektrycznych zwiększa się również liczba ładowarek. Im więcej użytkowników, tym większa motywacja operatorów do budowy kolejnych stacji ładowania. Aktualnie w Polsce jest ok. 4300 punktów ładowania, w ponad 2200 lokalizacjach, ale ich liczba stale się zwiększa, bo w ładowarki inwestują nie tylko wyspecjalizowani operatorzy, ale też sklepy, firmy i samorządy.

Oprócz tego, że w dobrym tonie jest udostępnianie stacji ładowania, to one są też naturalnym „,magnesem” dla kierowców elektryków. Postój podczas napełniania baterii to przynajmniej kilkanaście minut, które można wykorzystać na zakupy.

Jako BOŚ wspieramy również budowę infrastruktury obsługującej samochody elektryczne. Przykładowo klientom indywidualnym oferujemy pożyczkę EKO Mobilni, z której pomocą można sfinansować przydomową stację ładowania.

BOŚ angażuje się we współpracę z samorządami – na czym polega wsparcie banku?

- Bank Ochrony Środowiska jest bankiem specjalistycznym, oferującym klientom finansowanie przede wszystkim na inwestycje proekologiczne. Oferujemy nie tylko finansowanie, ale również doradztwo naszych konsultantów i inżynierów ekologów. Wspieramy samorządy, pomagamy sfinansować inwestycję i zebrać dokumentację techniczną.

BOŚ dysponuje środkami z grantu ELENA, które pozwolą na sfinansowanie 90% kosztów dokumentacji technicznej koniecznej do przygotowania w ramach planowanych inwestycji ekologicznych. Wśród działań możliwych do sfinansowania z grantu są m.in. audyty energetyczne, projekty architektoniczno-budowlane, analizy techniczne, raporty oddziaływania na środowisko oraz studia wykonalności odnawialnych źródeł energii. Samorząd poniesie koszt w wysokości jedynie 10% wartości przygotowania dokumentacji.

W lipcu br. podpisaliśmy 5 porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących inwestycji proekologicznych – z miastem Żyrardów, gminą Gdów (gmina wiejska w woj. małopolskim), Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, skupiającym 17 gmin w woj. warmińsko-mazurskim, gminą miejsko-wiejską Wolbórz w woj. łódzkim oraz z powiatem lipskim w woj. mazowieckim.

Zawarte porozumienia obejmują kilka obszarów związanych z zielonymi inwestycjami. W jego ramach samorząd może liczyć na wsparcie BOŚ przy projektach mających na celu: poprawę efektywności energetycznej – w tym poprzez montaż instalacji OZE – wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwe do zrealizowania są również projekty dotyczące budynków użyteczności publicznej, modernizacji oświetlenia ulicznego, budowy stacji ładowania pojazdów zeroemisyjnych oraz rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczych.

Przygotowana dzięki grantowi ELENA dokumentacja techniczna będzie mogła być w szczególności wykorzystana przez samorządy dla uruchomienia inwestycji finansowanych ze środków programów unijnych perspektywy 2021-2027.

Jesienią tego roku BOŚ uruchomi również specjalny produkt dla samorządów – EKO Pożyczka dla samorządów – który umożliwi sfinansowanie wkładu własnego samorządów w projektach dotacyjnych.

Jakie inwestycje są najkorzystniejsze z perspektywy samorządów?

- Z punktu widzenia kosztów działania samorządów i stanu środowiska naturalnego – przede wszystkim te dotyczące poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Domy oraz budynki publiczne są odpowiedzialne za około 40 proc. konsumpcji energii i 36 proc. emisji zanieczyszczeń w Europie. Według szacunków około 70 proc. budynków mieszkalnych w Polsce jest nieefektywnych energetycznie, więc w tym obszarze widzimy pole do poprawy jakości środowiska, ale również do oszczędności dla samorządów i mieszkańców.

Warto również stawiać na OZE – nawet jeśli na tym etapie nie pokryją w pełni zapotrzebowania na energię, to skutecznie ograniczą jej koszty. Coraz więcej samorządów inwestuje w pompy ciepła i panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej. Oczywiście warto pójść dalej i tworzyć lokalny system energii rozproszonej. Postawienie na różnego rodzaju OZE, dostosowane do lokalnych uwarunkowań może pomóc obniżyć koszty nie tylko samorządu, ale też mieszkańców. Nie wspominając o korzyściach ekologicznych.

Jakie jest największe wyzwanie stojące przed BOŚ w kontekście tych programów?

- Przede wszystkim na niedostatecznej ilości projektów do realizacji. Mamy środki i możliwości na realizację znacznie większej ilości inwestycji o różnej skali. Dlatego aktywnie promujemy nasze produkty i programy, w które jesteśmy zaangażowani. Mamy pełną gamę produktów proekologicznych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych – od MŚP, przez samorządy, aż do korporacji. Wiemy, że zielona transformacja musi odbywać się we wszystkich obszarach gospodarki, by przełożyła się na lepszy stan środowiska przy jednoczesnym rozwoju ekonomicznym.