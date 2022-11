BP będzie produkować zielony wodór w Mauretanii

Na marginesie szczytu klimatycznego COP27 w Egipcie prezydent Mauretanii i dyrektor generalny BP podpisali protokół ustaleń dotyczących produkcji wodoru z wykorzystaniem zielonej energii.

Brytyjski koncern paliwowo-energetyczny podpisał umowę z Mauretanią, na mocy której zbada sposoby rozwoju produkcji zielonego wodoru w tym afrykańskim kraju. W pierwszym etapie zostanie rozpoznana koncepcja budowy lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych o dużej zainstalowanej mocy. Głównie na terenach pustynnych, nienadających się do wykorzystania na potrzeby lokalnego rolnictwa.

Produkowana energia elektryczna będzie wykorzystana w procesie elektrolizy do wytwarzania zielonego wodoru. Dlatego też kolejna faza obejmować ma budowę niezbędnej infrastruktury do produkcji, składowania i docelowo eksportu wodoru, głównie do odbiorców w Europie.

BP obecne jest już w tym kraju od wielu lat, a obecnie kończy inwestycję zakładu skroplonego gazu ziemnego LNG. Te projekty wpisują się w nową strategię koncernu, który ma na celu zmniejszenie zależności biznesowej od ropy naftowej i gazu ziemnego w kolejnych dziesięcioleciach.

Protokół ustaleń został podpisany na marginesie rozmów klimatycznych COP27 w egipskim kurorcie Szarm el-Shejk przez prezydenta Mauretanii Mohameda Oulda Ghazouaniego i dyrektora naczelnego BP Bernarda Looneya.