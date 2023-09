Brak pieniędzy z KPO nie blokuje zielonych inwestycji

Realizujemy zadania związane z zieloną transformacją energetyki, wykorzystując do tego środki, które ma do dyspozycji Polski Fundusz Rozwoju - mówi WNP.PL Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Zielona transformacja, a zwłaszcza związane z nią koszty, nie są łatwym tematem. O to, czy trwająca w Polsce kampania wyborcza to dobry moment, by o tym mówić, zapytaliśmy minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki, odpowiedzialną za pozyskiwanie unijnych funduszy dla Polski.

- Nigdy nie będzie dobrego momentu. Musimy zacząć się transformować, działać w sposób przemyślany. Nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polaków – stawia sprawę jasno wiceszefowa resortu funduszy.

Zobacz całą rozmowę z Małgorzatą Jarosińską-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej:

W samym środku wyborczych rozgrywek jak bumerang wraca temat blokady polskiego KPO, a przez to łatwych środków, które przeznaczyć można by na niezbędne inwestycje w energetykę.

Pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy nie ma, ale robimy swoje

- To prawda, że te środki fizycznie nie spłynęły na polski rachunek bankowy. Obecnie realizujemy zadania związane z zieloną transformacją energetyki, wykorzystując do tego środki, które ma w swojej dyspozycji Polski Fundusz Rozwoju. W momencie otrzymania środków z Brukseli będziemy mogli je dalej przeznaczać na ważne cele inwestycyjne – przekonuje Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL, o czym Polska rozmawia w negocjacjach z Komisją Europejską i na czym polegać będą zmiany w KPO.

- Dialog dotyczący zmian Krajowego Programu Odbudowy jest bardzo konstruktywny. Dyskusja toczy się wokół dodatkowych funduszy, które pojawiły się w ramach instrumentu REPowerEU, czyli właśnie kwestii związanych z energetyką, z zieloną transformacją. Zmiany dotyczyły także tych środków, do których mamy dostęp – jako państwo członkowskie – w postaci pożyczek. Te zmiany znalazły się w zaktualizowanym KPO i zostały przesłane do Komisji Europejskiej celem akceptacji – mówi wiceminister.

3 mld euro na transformację polskiej energetyki

Jak dodaje, inwestycje w sektorze energetycznym nie wyhamowały w związku z tym, bo Polska ma dostęp do unijnych pieniędzy z innych programów UE.

- Mamy największy udział węgla w krajowym miksie energetycznym, dlatego środki unijne musimy przeznaczać na zmiany w tym segmencie. Mamy dostęp do 3 mld euro na ten cel z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i są to największe środki w całej Unii Europejskiej – podsumowuje Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Zielona transformacja i kwestie jej finansowania będą jednym z tematów PRECOP28, konferencji poprzedzającej i przygotowującek uczestników do udziału w Szczycie Klimatycznym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Termin 5-6 października 2023 r. zarezerwuj już dziś. Więcej na stronie wydarzenia - https://www.precop.pl/2023/pl/.