Brak tych inwestycji zagraża stabilności energetycznej Warszawy

Branża energetyczna musy być bardziej zielona i efektywna. Jednak, aby te zmiany mogły być wdrażane i przebiegały z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju i obywateli, konieczny jest rozwój nowych technologii w obszarze dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej.

Według danych z najnowszego raportu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej ubiegły rok przyniósł polskiej branży energetycznej wzrost nakładów na przyłączanie nowych odbiorców i źródeł. Jednocześnie zmniejszyły się wydatki na odtworzenie i modernizację majątku sieciowego.

W 2022 roku pojawiło się także wielu nowych prosumentów, a operatorzy przyłączyli do sieci ponad 356 tys. mikroinstalacji.

Ostatnie lata to ciągły wzrost liczby składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla nowych źródeł energii elektrycznej oraz wydawanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych warunków przyłączenia.

Jak informuje Stoen Operator, w stosunku do 2021 roku w ciągu minionych 12 miesięcy przyłączył do warszawskiej sieci aż o 46 proc. więcej prosumentów. Dane te jednoznacznie wskazują na rosnące potrzeby inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną.

Niezbędne poważnych inwestycje w nowe linie przesyłowe

- Oprócz toczącej się energetycznej rewolucji technologicznej obserwujemy silny proces demokratyzacji naszej branży. Coraz więcej mamy energetyki rozproszonej, prosumenckiej, której podstawą są mniej stabilne źródła, uzależnione od warunków atmosferycznych. Dlatego budowa nowych linii oraz stacji elektroenergetycznych, a także modernizacja istniejącej infrastruktury, jest kluczowa. Wiąże się, bowiem, ściśle ze zwiększeniem możliwości przyłączenia do sieci dystrybucyjnych nowych OZE, w tym także instalacji prosumenckich – uważa Leszek Bitner, dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Stoen Operator.

Przedstawiciele operatora warszawskiego systemu dystrybucji podkreślają, że podstawą transformacji sektora jest rozwój sieci oraz równoważenie jej bilansu. Jest to szczególnie istotne, jeśli chodzi o Warszawę i jej bezpośrednie sąsiedztwo.

Dwa razy większe obciążenie już za siedem lat

- Warszawski węzeł energetyczny będzie się rozbudowywał, dlatego bilans dostaw do sieci powinien ulegać zmianie. Szczytowe zapotrzebowanie sieci stolicy stale rośnie i według prognoz do 2030 roku ulegnie niemal podwojeniu. Wynika to z intensywnego rozwoju miasta i gmin ościennych, rozbudowujących się centrów logistyki i przetwarzania danych, a także zyskujących na popularności obszarze e-mobility i pompach ciepła – zauważa Bitner.

Optymalizacji działania sieci służy także projekt wymiany liczników na zaawansowaną infrastrukturę pomiarową AMI (w tym przede wszystkim liczniki zdalnego odczytu, ale także systemy IT), która do 2028 r. ma trafić do ponad 80 proc. odbiorców stołecznego OSD. Kolejnym ważnym obszarem działań jest rozwój projektów w zakresie testowania i wdrożenia mechanizmów elastyczności oraz magazynowania.