Brak wody zaszkodził francuskiej elektrowni atomowej

Bardzo wysokie temperatury i brak opadów na południu Francji zmusiły koncern energetyczny EDF do podjęcia decyzji o znaczącym ograniczeniu produkcji w elektrowni Saint Alban Saint-Maurice, zlokalizowanej nad Rodanem. Niski poziom rzeki ograniczył pobór wody do chłodzenia reaktorów. A to oznacza, że zamiast około 1300 MWe można wykorzystywać jedynie 260 MWe.

Francuski koncern energetyczny EDF ma od kilku miesięcy poważne problemy z eksploatację 58 reaktorów jądrowych. W kilkunastu przypadkach stwierdzono korozję zewnętrznych powłok oraz pęknięcia spoin zewnętrznych korpusów ochronnych. To doprowadziło do konieczności czasowego wyłączenia z eksploatacji kilkunastu instalacji i ograniczeniu produkcji o prawie 6 tysięcy megawatów.

Powołana została także specjalna, niezależna od spółki komisja, która do końca czerwca ma przygotować raport na temat niezbędnych działań, mających przywrócić techniczną zdolność do produkcji energii elektrycznej z atomu.

Nowym problemem, z którym EDF musi się zmagać, jest brak wody do chłodzenia reaktorów. Jak podano w oficjalnym komunikacie, ze względu na bardzo niski poziom rzeki Rodan poważnie ograniczono pobór wody do celów technicznych. Utrzymujące się od ponad miesiące wysokie temperatury połączone z brakiem opadów doprowadziły do tego, że konieczna stała się decyzja o wstrzymaniu pracy jednego reaktora i poważnym ograniczeniu pracy drugiego w elektrowni atomowej Saint Alban Saint-Maurice w Regionie Auvergne-Rhone-Alpes.

Moc zainstalowana w tej elektrowni to 1335 MWe, obecnie zaś efektywna produkcja odbywa się na poziomie zaledwie 260 MWe. Nikt nie wie, jak długo będzie obowiązywać decyzja o ograniczeniu produkcji.

Sygnalizowane są także problemy z gwałtownym spadkiem poziomu wód w innych rzekach zasilających systemy chłodzenia w elektrowniach atomowych. Jeśli taki stan utrzyma się w kolejnych tygodniach, mogą wystąpić poważne niedobory w zaopatrzeniu w energię w okresie wakacji, kiedy gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie.

Francuski system energetyczny jest bardzo obciążony i w momencie największego zapotrzebowania konieczny jest import prądu z Niemiec i Szwajcarii.

Czytaj więcej: EDF dostanie pieniądze od rządu