Brak zmian w polskiej energetyce będzie droższy niż transformacja

Dokument "Polityka energetyczna Polski do 2040 r.", przyjęty przez rząd 2 lutego 2021 r. spotkał się z krytyką obrońców węgla ze strony związkowej jak i części koalicji rządowej. Jak wylicza Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), brak zmian w polskiej energetyce do roku 2040 wiązałby się z kosztami w wysokości 1 bln 064 mld złotych. Byłyby one wyższe niż koszty realizacji dokumentu.

W Polityce energetycznej Polski do 2040 na inwestycje w sektorach paliwowo-energetycznych przewidziano wydatki w wysokości 890 mld zł.

Dokument zakłada stopniowe odchodzenia od węgla i dalszy rozwój energetyki odnawialnej, w tym morskich farm wiatrowych, oraz budowę elektrowni jądrowych.

Zdaniem PIE, zachowanie obecnej sytuacji do 2040 r. wiązałoby się z kosztami sięgającymi 1 bln 064 mld złotych, co oznacza, że byłyby one wyższe o 19,5 proc. niż wdrożenie PEP.

Bez zmian będzie drożej

Uwaga na CO2