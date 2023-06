Branża alarmuje: regulacje uderzają w odnawialne źródła energii

Przepisy przyjęte przez Sejm - wskazują w branży odnawialnych źródeł energii - opóźnią albo zablokują realizację ogłoszonej przez rząd Polityki Energetycznej Polski do roku 2040. Regulacje uderzają zarówno w OZE, jak i w przemysł energochłonny.

Technicznie brzmiące "UC74", czyli zmiany w prawie energetycznym i ustawie o odnawialnych źródłach energii to kolejny cios w OZE w Polsce - wskazują w branży.

Po niezadowalającej liberalizacji ustawy 10h oraz blokujących rozwój fotowoltaiki zapisach ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, rząd dokonał zmian w Prawie Energetycznym, które uniemożliwiają budowę i funkcjonowanie instalacji OZE budowanych na rzecz różnej wielkości energochłonnych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.

To szereg zmian, na które branża nie może patrzeć obojętnie.

- Przykładem mogą być instalacje fotowoltaiczne, a także instalacje wiatrowe i elektrownie wodne budowane na potrzeby odbiorców, którzy chcieliby dla ograniczenia kosztów pozyskania energii elektrycznej skorzystać z rozwiązań takich jak umowy Corporate Power Purchase Agreement (CPPA), a zwłaszcza on-site CPPA - zaznacza Olga Sypuła, country manager European Energy w Polsce. - Założenie przyjęte w projekcie ustawy uniemożliwiają budowę i funkcjonowanie instalacji OZE budowanych na potrzeby różnej wielkości energochłonnych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, a zwłaszcza pozyskanie finansowania bankowego na ich budowę - dodaje Olga Sypuła.

Kolejne zmiany w prawie wprowadzane przez Sejm tylko opóźnią lub zablokują inwestycje w odnawialne źródła energii

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku ogłoszona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że wytwarzanie energii będzie skupione w OZE oraz atomie. Tymczasem kolejne zmiany w prawie wprowadzane przez Sejm tylko opóźnią lub zablokują inwestycje w odnawialne źródła energii.

- To cały szereg zmian, na które my jako branża nie możemy patrzeć obojętnie - mówi Olga Sypuła. - Zaczęło się od nowelizacji ustawy 10 h ale z zapisem 700 metrów, a nie uzgodnionymi i uargumentowanymi 500 metrami. Następny cios dla branży przyszedł wraz z nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, która wyklucza inwestycje PV na gruntach 4 klasy. Teraz UC74, czyli nowela Prawa Energetycznego i ustawy o OZE, która sprawia, że oczekiwana przez wytwórców i przemysł linia bezpośrednia będzie trudna do bankowego finansowania, bo wyklucza oddawanie mocy do sieci - dodaje Sypuła.

Wytwórcy zielonej energii mogą zrezygnować z obrotu gwarancjami pochodzenia energii

Wskazuje przy tym, że wprowadzane rozwiązania sprawiają także, że wytwórcy zielonej energii mogą zrezygnować z obrotu gwarancjami pochodzenia energii, bowiem zgłoszona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska autopoprawka powoduje konieczność przekazywania przez wytwórców w ramach odpisu, aż 97 proc. sumy przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia.

Biorąc pod uwagę konieczność ponoszenia przez wytwórców energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii opłat związanych z obsługą rejestru gwarancji pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii oraz wewnętrznych kosztów obsługi procesu wnioskowania o wydanie i sprzedaży gwarancji pochodzenia przedmiotowa zmiana spowoduje, że obrót tymi dokumentami przestanie być dla tych podmiotów opłacalny.

- W konsekwencji zrezygnują one ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w roku bieżącym lub z wnioskowania do Urzędu Regulacji Energetyki o ich wydanie. Powyższe skutkować będzie drastycznym ograniczeniem podaży gwarancji pochodzenia na krajowym rynku i brakiem dostępności tych dokumentów dla odbiorców energii - wyjaśnia Sypuła.

Konsekwencją braku możliwości pozyskania przez odbiorców energochłonnych gwarancji pochodzenia do końca bieżącego roku, a co za tym idzie, spełnienia przywołanego warunku będzie obowiązek zwrotu otrzymanych rekompensat. To katastrofa dla wielu odbiorców przemysłowych, którzy już teraz mierzą się z problemem wysokich cen energii elektrycznej.

Planowane zmiany będą oznaczały także ograniczenie powstającego dopiero w Polsce rynku umów cPPA, co jest o tyle niezrozumiałe, że kontrakty tego typu, z uwagi na ich charakter, wpływają pozytywnie na ograniczenie i stabilizację cen energii elektrycznej w długim horyzoncie czasu, tj. inaczej niż ustawa cenowa, która koncentruje się na działaniach krótkoterminowych.

Branża wskazuje, co należy zrobić, by naprawić prawo

Branża wskazuje co należy zrobić, by naprawić prawo, które po szeregu niekorzystnych zmian w ostatnich miesiącach po raz kolejny uderza w rozwój OZE w Polsce.

- Rozumiejąc konieczności zachowania przejrzystości zasad działania linii bezpośredniej dla systemu dystrybucyjnego i OSD, projekt powinien zostać uzupełniony o rozwiązania umożliwiające wyprowadzenie mocy z wydzielonej jednostki wytwórczej do sieci - zaznacza Sypuła. - Wydzielona jednostka wytwórcza może mieć możliwość wyprowadzenia mocy do sieci dystrybucyjnej z nowymi warunkami przyłączenia, równolegle z wyprowadzeniem mocy do wydzielonego odbiorcy końcowego za pośrednictwem linii bezpośredniej - dodaje Olga Sypuła.