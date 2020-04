Branża apeluje o odblokowanie energetyki wiatrowej na lądzie

Branża energetyki odnawialnej wzywa do jak najszybszego odblokowania potencjału rozwojowego sektora energetyki wiatrowej na lądzie i zniesienia zasady 10H uniemożliwiającej budowę farm wiatrowych w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości turbiny. Pod apelem podpisali się Łukasz Zagórski, prezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej (SEO), Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszeni a Energetyki Wiatrowej (PSEW) oraz prof. dr hab. Andrzej Radecki, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOiR).

Dodatkowe 12-14 GW mocy wiatrowej na lądzie oznaczać będzie zainwestowanie w polską energetykę ok. 70-80 mld zł, z czego – po usunięciu barier – ponad połowa może trafić do polskich firm produkcyjnych, budowlanych i innych wykonawców.Sygnatariusze listu przekonują, że uwolnienie potencjału energetyki wiatrowej na lądzie po zniesieniu blokad administracyjnych zapewni czytelny sygnał do inwestowania w moce produkcyjne, także wśród krajowych dostawców. Z kolei silna baza przemysłowa wokół wiatru na lądzie przyda się przy budowie energetyki wiatrowej na Bałtyku, która przy odpowiednio prowadzonej polityce energetycznej może się stać jedną z najbardziej dochodowych specjalności gospodarczych Polski.- Zwracamy się z tym ważnym apelem, gdyż mamy świadomość jak ważne dla odrodzenia się gospodarki krajowej będą miały inwestycje, szczególnie takie, jak w energetyce wiatrowej, która nie tylko dostarczy niezbędnych impulsów rozwojowych i kapitału, ale również będzie w stanie zaoferować najtańszą energię, tak potrzebną polskim przedsiębiorstwom, które będą w najbliższych latach pod wyjątkową presją kosztową, walcząc o utrzymanie swojej konkurencyjnej pozycji na rynkach europejskich i globalnych - piszą Łukasz Zagórski, Janusz Gajowiecki oraz Andrzej Radecki.