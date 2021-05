Branża wiatrowa liczy na kolejne gigawaty na lądzie. Szansa na tańszą energię

Wzrost mocy lądowych elektrowni wiatrowych to efekt aukcji w latach 2018–2020, a następnie realizacji projektów, które powstały przed wejściem w życie tzw. ustawy odległościowej. Dzięki temu moc zainstalowana wiatraków zwiększyła się po kilku latach zastoju o kilkaset megawatów do 6,7 GW, a w najbliższych 2-3 latach przekroczy 10 GW. Następstwem zapowiadanej liberalizacji regulacji odległościowych byłyby dodatkowe 3-4 GW do 2025 roku - wynika z raportu „Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce 2021”.

Polityka przestrzenna rządzi wiatrakami

Tanie wiatraki to tańsza energia

Dodatkowe gigawaty do 2025

Można zapytać, że skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle. Od 2016 roku, czyli wejścia w życie tzw. ustawy odległościowej, stale słychać krytykę warunków rozwoju lądowej energetyki wiatrowej w Polsce.- Te projekty, które mają zdolność aukcyjną, to są cały czas projekty rozwinięte do końca 2015 roku, do początku 2016 roku, przed wejściem w życie ustawy odległościowej, zasady 10H. Nawis projektów sprzed 2016 roku jest już jednak na wyczerpaniu. Szacujemy, że jest jeszcze nie więcej niż 1000 MW takich projektów - powiedział Wojciech Sztuba, partner zarządzający w TPA Poland/Baker Tilly TPA.- Gdyby nic się nie stało z regułą 10H, to doszłoby do wygaszenia dynamiki rozwoju sektora wiatrowego. Powstałoby więcej miejsca dla energetyki słonecznej, ale energetyka wiatrowa - najtańsza dzisiaj w Polsce - nie miałaby przestrzeni do rozwoju. Dlatego złagodzenie reguły 10H jest krytyczne dla możliwości realizacji nowych projektów - wyjaśniał Wojciech Sztuba.- Doświadczenia z aukcji OZE przeprowadzonych przez Urząd w 2020 r. wskazują na spowolnieniew rozwoju nowych projektów wiatrowych, co przypisać należy przede wszystkim ograniczeniomwynikającym z tzw. ustawy odległościowej. Pojawianie się nowych instalacji wiatrowych oraz potencjał tzw. re-poweringu będzie zatem w przyszłości zależeć w głównej mierze od zmian polityki przestrzennej - stwierdził Rafał Gawin, prezes URE, cytowany w raporcie "Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce 2021”.Rośnie prawdopodobieństwo, że nowe projekty lądowych farm wiatrowych będą mogły być rozwijane. Po okresie zapowiedzi, że ustawa odległościowa ma zostać zliberalizowana na początku maja 2021 został opublikowany projekt nowelizacji, łagodzący zasadę 10H, autorstwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.- Głównym celem ustawy jest wykorzystanie krajowego potencjału lądowej energetyki wiatrowej i doprowadzenie do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Stale rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, wysokie koszty krajowego wydobycia węgla, ale też zmiany klimatu skłaniają nas do pozyskiwania energii z innych źródeł niż paliwa kopalne - powiedziała Anna Kornecka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.Wskazywała, że w polskich warunkach energia z wiatru na lądzie to obecnie szansa na najtańszą energię dla całego rynku, a więc szansa dla polskiego przemysłu, polskiej gospodarki, aby utrzymać międzynarodową konkurencyjność.- Ostrożnie szacujemy, że w wyniku wdrożenia przepisów projektu, w ciągu kolejnych 10 lat po przyjęciu przepisów nowelizacji, powstanie od 6 GW do 10 GW nowych mocy w elektrowniach wiatrowych na lądzie - poinformowała Anna Kornecka.- Według dostępnych szacunków, biorąc pod uwagę efektywność kosztową produkcji energii w farmach wiatrowych, każdy dodatkowy 1 GW generacji z lądowych elektrowni wiatrowych może obniżać średnio ceny hurtowe energii elektrycznej od kilku do - według naszych szacunków - nawet 30 zł/MWh - stwierdziła Anna Kornecka.Autorzy raportu ocenili, że rządowe zapowiedzi liberalizacji regulacji odległościowych napawają optymizmem, a bezpośrednim ich następstwem byłby „kolejny boom inwestycyjny w dodatkowe 3-4 GW do 2025 roku”. Wcześniej PSEW podawał, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy 10H zatrzymały na różnych etapach projekty lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy około 4,1 GW.- Złagodzenie reguły 10H jeszcze w tym roku oceniam jako bardzo prawdopodobne i zakładam, że nowe regulacje umieszczą limit odległości w granicach 500 m. Deweloperzy nie zdążą wprawdzie zgłosić nowo zaprojektowanych projektów do tegorocznej aukcji, ale projekty takie zaczną otrzymywaćpozwolenia na budowę w 2022 r. Sami także dewelopujemy szereg instalacji wiatrowych pod nowe normy odległościowe - stwierdził Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy, w raporcie „Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce 2021”.Z tego, co słychać na rynku, a w kontekście zapowiedzi liberalizacji ustawy odległościowej, istotne dla branży energetyki wiatrowej - można powiedzieć, że z powodów politycznych - jest to, że sektor został uwzględniony w Krajowym Planie Odbudowy (KPO).- Jeśli chodzi o KPO, to mamy tam wprost wpisaną energetykę wiatrową. Mogę zdradzić, że w pierwszym wariancie była tam tylko energetyka wiatrowa na morzu. Dzisiaj jest wprost wpisana energetyka wiatrowa na lądzie i jest tam też wpisana liberalizacja zasady 10H - wyjaśniała Anna Kornecka.Według Korneckiej fakt zapisania tych kwestii w dokumencie, który polski rząd przedłożył Komisji Europejskiej, pozwala mieć nadzieję, że "żadnych niespodzianek nie będzie".- Wierzę, że w ramach Polskiego Ładu, który mam nadzieje niebawem ujrzy światło dzienne, pojawi się sygnał pokazujący, iż ten kierunek energetyki wiatrowej został dostrzeżony jako wielka szansa dla polskiego przemysłu, dla polskiej gospodarki, ale także dla polskiej transformacji energetycznej - stwierdziła Anna Kornecka.W tekście zostały wykorzystane opinie przedstawione podczas prezentacji raportu „Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce 2021”.