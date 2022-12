Branża złapała wiatr w żagle. Zamówienia trzeba składać co najmniej kilka lat do przodu

- Perspektywy rozwoju offshore, a co za tym idzie - przemysłu dla morskiej energetyki wiatrowej wydają się bardzo dobre - mówi WNP.PL Paweł Przybylski, prezes Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) w Polsce.

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) to hiszpańsko-niemiecki producent turbin wiatrowych, zaangażowany w rozwój polskiego sektora offshore wind od wielu lat.

- Globalnie moce nowych projektów offshorowych rosną. W SGRE rozmawiamy o dostawach turbin do projektów offshorowych do realizacji z kilkuletnim wyprzedzeniem - mówi prezes SGRE w Polsce Paweł Przybylski.

- Polska - ze względu na położenie - to bardzo dobra lokalizacja dla fabryk przemysłu morskiej energetyki wiatrowej, ale - przynajmniej na razie - nie podjęliśmy decyzji o budowie zakładu w Polsce. Zgodnie z naszą strategią, rozwijamy natomiast współpracę z polskimi firmami - zaznacza Paweł Przybylski.

Jak wylicza, koszty budowy morskich farm wiatrowych oscylują wokół 3-4 mln euro na 1 MW zainstalowanej mocy.

- Globalnie moce nowych projektów offshorowych rosną. Dość regularnie pojawiają kolejne deklaracje ze strony administracji różnych państw o zamiarze budowy morskich farm wiatrowych, a na to nakładają się plany inwestorów, którzy już są na rynku offshorowym lub mają ambicje, żeby na nim się pojawić. To powoduje, że perspektywy rozwoju offshoru, a co za tym idzie - przemysłu dla morskiej energetyki wiatrowej wydają się bardzo dobre.

Kilka motorów napędowych morskiej energetyki wiatrowej

Z czego wynika rosnące zainteresowanie inwestycjami offshorowymi? Czy to - w jakiejś mierze - efekt uboczny sytuacji na rynku paliw kopalnych, powstałej po napaści Rosji na Ukrainę?

- Jedną z przyczyn wzrostu zainteresowania inwestycjami offshorowymi było wprowadzenie w niektórych krajach aukcyjnych systemów wsparcia, opartych na kontraktach różnicowych. Tak wyzwolona konkurencja inwestorów - w połączeniu z rozwojem technologii - przełożyła się na wzrost konkurencyjności cenowej energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych.

Druga przyczyna popularności offshoru związana jest megatrendem, polegającym na odchodzeniu od produkcji energii z użyciem paliw kopalnych w kierunku OZE. Offshore pozostaje dobrą opcją rozwoju OZE, bo to źródła wielkoskalowe, akwenów morskich nie brakuje, a technologia się rozwija, umożliwiając umieszczanie wiatraków na coraz głębszych wodach.

Wojna wywołana przez Rosję na Ukrainie zwróciła uwagę, że zależność od takich krajów, jak Rosja, czyli dużych eksporterów surowców energetycznych, to realne ryzyko gospodarcze. W związku z tym wiele państw chce w energetyce przyspieszyć odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz OZE, a tu jedną z opcji jest offshore.

Jaka jest reakcja producentów turbin wiatrowych na wzrost zainteresowania offshorem – zwiększanie mocy produkcyjnych czy raczej chłodna kalkulacja, co może dla inwestorów oznaczać dłuższe kolejki?

- Zakładam, że wszyscy producenci z branży morskiej energetyki wiatrowej, nie tylko turbin wiatrowych, analizują, jakie, kiedy i przez kogo mogą być realizowane projekty offshorowe, a także przygotowują się do tego.

To nie jest jednak wcale łatwe, bo ciągły rozwój technologiczny powoduje, że pracujemy nad nowymi produktami i innowacjami, a zarazem następuje duża geograficzna dywersyfikacja inwestycji. Morska energetyka wiatrowa to już od dawna nie tylko Morze Północne, ale także wschodnie wybrzeże USA czy niektóre kraje azjatyckie.

Dostawcy turbin wiatrowych dla polskich projektów offshore

Z jakim wyprzedzeniem trzeba złożyć zamówienie w SGRE na turbiny offshorowe, żeby je otrzymać na planowany czas budowy wiatraków?

- W SGRE rozmawiamy o dostawach turbin do projektów offshorowych do realizacji z kilkuletnim wyprzedzeniem. Jeżeli ktoś planuje uruchomienie morskich farm wiatrowych pod koniec obecnej dekady, to już powinien myśleć o dyskusjach z dostawcami...

Specyfika segmentu offshore jest taka, że negocjacje oraz ustalenia techniczne i komercyjne dotyczące dostaw turbin muszą się odbyć kilka lat przed instalacją wiatraków i oddaniem projektu do użytku.

To, na dobrą sprawę, turbiny do projektów tzw. I fazy polskiego programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej powinny być już pozamawiane... Czy tak jest?

- Prawo do podawania informacji o wyborze dostawcy turbin mają deweloperzy i z ich informacji wynika, że w I etapie polskiego programu rozwoju offshoru kilku inwestorów wskazało już preferowanych dostawców turbin albo jest na zaawansowanym etapie negocjacji.

Siemens Gamesa do tej pory podpisał trzy umowy jako preferowany dostawca turbin wiatrowych offshore w Polsce – dwie z konsorcjum Polenergia/Equinor na projekty Bałtyk II i Bałtyk III oraz jedną z RWE na projekt Baltic II. Łączna moc tych projektów wynosi prawie 1,8 GW. Wiadomo też, że Baltic Power na dostawcę turbin wybrał firmę Vestas.

W przeszłości pojawiały się analizy pokazujące, że w przypadku morskiej energetyki wiatrowej 40 proc. kosztu budowy wiatraka to koszt turbiny. Nadal tak jest?

- Sytuacja jest bardzo dynamiczna i - ze względu na zawirowania na rynkach surowców, transportu czy pracy - nie jestem w stanie określić, czy ta proporcja się zmieniła, czy nie...

Realizacja projektów offshorowych jest również wystawiona na ryzyko inflacji, wzrosty cen surowców czy komponentów pozyskiwanych od firm trzecich, więc koszty projektów offshorowych, w tym turbin, rosną.

Jakie są obecnie koszty budowy morskich farm wiatrowych - w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej?

- Trudno uśredniać koszty budowy morskich farm wiatrowych, bo zależą od wielu czynników, ale oscylują wokół 3-4 mln euro na 1 MW zainstalowanej mocy. O ostatecznych kosztach produkcji energii z tego źródła nie decydują jednak tylko koszty ich budowy, ale też sposób finansowania i koszt kapitału czy koszty eksploatacji.

Ostatecznie, z punktu widzenia inwestorów i odbiorców energii, liczy się cena, po jakiej można sprzedać energię z morskich farm wiatrowych. W Polsce, jak wiadomo, maksymalna cena za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej, będąca podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, została ustalona na 319,6 zł/MWh - z prawem do waloryzacji o wskaźnik inflacji.

SGRE z zamówieniami z Polski na poziomie 250 mln euro rocznie

Wyścig technologiczny związany ze wzrostem mocy offshorowych turbin wiatrowych skończył się?

- Siemens Gamesa w segmencie morskiej energetyki wiatrowej oferuje obecnie turbinę o standardowej mocy 14 MW. Może ona - w niektórych warunkach środowiskowych i przy zastosowaniu pewnych funkcjonalności - osiągnąć moc prawie 15 MW.

Myślę, że wyścig technologiczny jeszcze nie został zakończony i bardzo możliwe, że w przyszłości będziemy mówić o jeszcze większych turbinach niż 15 MW, co spowoduje, że będą potrzebne większe statki instalacyjne, większe fundamenty itd.

Vestas zapowiedział, że w 2024 uruchomi w Polsce fabrykę, w której będą montowane gondole i piasty turbin. Pójdziecie w te ślady?

- Mamy kilka fabryk produkujących gondole, kilka produkujących łopaty turbin i kupujemy wieże od stron trzecich. Te fabryki położone są głównie w Europie, ale jedna pracuje też na Tajwanie, a niedługo ruszy nasza fabryka w USA. To pokazuje, że stale analizujemy nasze moce produkcyjne i gdy jest potrzeba, to je zwiększamy.

Polska - ze względu na położenie - to bardzo dobra lokalizacja dla fabryk przemysłu morskiej energetyki wiatrowej, ale - przynajmniej na razie - nie podjęliśmy decyzji o budowie zakładu w Polsce. Zgodnie z naszą strategią rozwijamy natomiast współpracę z polskimi firmami.

Jaka jest skala tej współpracy?

- Zidentyfikowaliśmy blisko 100 polskich podmiotów z potencjałem produkcyjnym dla energetyki offshore. Obecnie kilkanaście spółek w Polsce produkuje dla nas różne komponenty potrzebne do budowy turbin wiatrowych, zarówno lądowych, jak i morskich.

Rocznie wydajemy teraz na zamówienia z Polski około 250 mln euro i mam nadzieję, że - wraz ze wzrostem światowego popytu na morskie turbiny wiatrowe, - będziemy mogli współpracę z polskimi podmiotami dalej z sukcesami rozwijać.