Bronili elektrowni, żeby dać prąd walczącej stolicy. Energetycy w Powstaniu Warszawskim

W poniedziałek, 1 sierpnia, mija 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Polska Grupa Energetyczna (PGE) z tej okazji przygotowała uroczystości upamiętniające powstańców. Ważnym elementem tegorocznych obchodów jest publikacja książki "Obrońcy Stolicy. Energetycy w Powstaniu Warszawskim".

Album "Obrońcy Stolicy. Energetycy w Powstaniu Warszawskim" to szczegółowa i bogato ilustrowana historia przejęcia i obrony Elektrowni Powiśle w czasie Powstania Warszawskiego.

Zdobycie elektrowni było jednym z najważniejszych sukcesów militarnych pierwszego dnia powstania.

Powstańcy utrzymali ją do 5 września. Wycofali się z powodu braku amunicji, po tym jak Niemcy rozpoczęli generalny szturm na Powiśle.



- 78 lat temu do walki w Powstaniu Warszawskim stanęło 63 pracowników Elektrowni Powiśle, którzy współtworzyli oddział kpt. Stanisława Skibniewskiego „Cubryny”. Udało im się przejąć kontrolę nad elektrownią, ale 20 z nich zapłaciło za heroizm najwyższą cenę. W pierwszym dniu walk był to jeden z najważniejszych sukcesów militarnych powstańców. Jeszcze większym sukcesem była obrona i utrzymanie dostaw energii elektrycznej dla walczącej Warszawy, co pozwoliło funkcjonować walczącemu miastu - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE).

Centrala konspiracji

W Elektrowni Powiśle przez całą niemiecką okupację działała dobrze zorganizowana konspiracja. Dowodził nią ówczesny dyrektor elektrowni kpt. Stanisław Skibniewski „Cubryna”.

1 sierpnia 1944 roku oddział „Cubryny” liczył 63 pracowników. Był słabo uzbrojony, a musiał stawić czoła 180 znacznie lepiej wyekwipowanym niemieckim żołnierzom, mając do dyspozycji zaledwie około 25 pistoletów i kilkadziesiąt granatów.

Będąca obiektem strategicznym elektrownia stała się celem ataków ze strony wroga, jednak jej pracownicy robili wszystko, aby w tak trudnych warunkach zachować ciągłość dostaw prądu dla Warszawy.

Zadaniem energetyków z Powiśla było również podłączanie do prądu prowizorycznymi liniami piekarni, punktów dowodzenia, a także szpitali i warsztatów służących powstańcom. Chodziło też o odłączanie zasilania dzielnicom opanowanym przez niemieckie oddziały.

Dobry duch

O determinacji pracowników elektrowni świadczy fragment listu opublikowanego 14 sierpnia 1944 roku w „Robotniku”: „Trzymamy się jednak mocno - przy dużych brakach. Roboty huk. Robimy bez zmian i bez wytchnienia po 12 godzin na dobę, aby dostarczyć ludności prądu, abyście mogli słuchać radia, aby nasze pisma mogły być drukowane. Duch u nas jest dobry. Wytrwamy i przetrwamy”.

Energetycy z Elektrowni Powiśle wytrwali 36 dni i nocy walki. 3 września runęła nastawnia elektrowni, a dzień później, 4 września, Niemcy rozpoczęli generalny szturm na Powiśle, w wyniku którego, w trakcie bombardowania unieruchomiona została elektrownia, co pozbawiło Warszawę prądu. Obrońcy elektrowni przetrwali jeszcze cały ten dzień i noc, a 5 września po południu w związku z brakiem amunicji na rozkaz „Cubryny” oddział wycofał się z elektrowni. 6 września padło całe Powiśle.

Żołnierze „Cubryny” walczyli w Warszawie aż do kapitulacji powstania 2 października 1944 roku.

Wojna odebrała życie 450 pracownikom Elektrowni Powiśle. Ginęli na frontach i w obozach koncentracyjnych. Dwudziestu sześciu z nich zostało odznaczonych orderem Virtuti Militari.

Warte podkreślenia jest, że w elektrowni powstał jedyny samochód pancerny skonstruowany w warunkach powstańczych. Nazwano go "Kubuś" (od pseudonimu Małgorzaty Fernik, która zginęła w powstaniu, a która była żoną Józefa Fernika, kierującego zespołem budującym auto). Samochód uczestniczył w dwóch atakach na budynki Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu.

Zdjęcia i archiwalia

Wielkim walorem albumu "Obrońcy Stolicy. Energetycy w Powstaniu Warszawskim" są liczne ilustracje archiwalne, dzięki którym czytelnik łatwiej przeniesie się w realia roku 1944 - zobaczy powstańców podczas walki, nieraz w zupełnie dramatycznych okolicznościach, a także przy zajęciach codziennych.

Ważną częścią publikacji jest również lista 371 pracowników elektrowni oraz żołnierzy wchodzących w skład Zgrupowania "Elektrownia". Niektórzy są znani tylko z pseudonimu i numeru plutonu, ale przy innych są szczegółowe dane, łącznie z powojennymi losami.

Autorem publikacji jest Michał Tomasz Wójciuk, historyk z działu historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. Książkę wydało wydawnictwo Biały Kruk.

Partnerem wydania książki jest PGE i Fundacja PGE.

- Wyjątkowe czyny zasługują na szacunek i pamięć następnych pokoleń. Ta pamięć nie może osłabnąć. Musimy przypominać, czym jest patriotyzm, czym jest polskość, czym walka o suwerenność, która nigdy nie jest dana na zawsze. Cześć ich pamięci - mówi Wojciech Dąbrowski.