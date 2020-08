Browar Okocim zmniejszył zużycie energii i wody oraz emisję CO2

Browar Okocim w Brzesku (woj. małopolskie), należący do duńskiego Carlsberga w zeszłym roku zmniejszył zużycie energii i wody oraz emisję dwutlenku węgla. Cały koncern dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej we wszystkich swoich browarach do 2030 r.

Jak poinformowała Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji Carlsberg Polska, w opublikowanym właśnie "Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za rok 2019" grupa podała postępy swoich browarów.

"Rok 2019 r. potwierdził stabilny trend obniżania zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych w Carlsberg Polska. W porównaniu do 2015 r. redukcja względnych emisji dwutlenku węgla w browarach Carlsberg Polska wyniosła 6,6 proc" - podała przedstawicielka firmy.

W Browarze Okocim zużycie energii w odniesieniu do bazowego roku 2015 spadło o 1 proc. Zakład ten ograniczył także emisję dwutlenku węgla, osiągając 3,08 kg CO2 na hektolitr wyprodukowanego piwa - w 2015 r. było to 3,4 kg CO2/hl.

W browarze w Brzesku zostało zmniejszone zużycie wody z 3,03 hl wody na 1 hl gotowego piwa w 2015 r. do 2,94 hl/hl w roku 2019. Było to możliwe dzięki zainstalowaniu w zeszłym roku m.in. mechanizmu odzysku wody ze skraplaczy, zmiękczalni i stacji uzdatniania wody, a także wcześniejszym inwestycjom.

"Ambicją Grupy Carlsberg jest ograniczenie zużycia wody z 3,4 hl wody na 1 hl gotowego piwa w 2015 r. do 1,7 hl /hl do roku 2030. Carlsberg Polska aktywnie uczestniczy w realizacji tego celu" - zapowiedziała Ptaszyńska-Jedynak.

Carlsberg Polska jest jednym z trzech największych graczy na rynku piwa w Polsce. Oprócz Browaru Okocim w Brzesku grupa posiada w naszym kraju jeszcze Browar Bosman w Szczecinie i Browar Kasztelan w Sierpcu. Łączne zatrudnienie w Polsce wynosi ponad 1,3 tys. pracowników.