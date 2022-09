Bruksela chce interwencji na rynku prądu. Sprawę CO2 jednak pomija

- Przygotowywana interwencja na rynku energii elektrycznej UE, za którą stoi projekt rozporządzenia Rady UE w sprawie cen energii, jest dosyć powierzchowna i w sposób minimalny ingeruje w istniejące mechanizmy - mówi Maciej Burny, prezes firmy ENERXperience.

Maciej Burny, prezes firmy doradczej ENERXperience, wskazuje m.in., że elektrownie gazowe i na węgiel kamienny jako domykające rynek mają być wyłączone z mechanizmu opodatkowania zysków nadzwyczajnych.

- KE proponuje rozwiązania dopuszczające po raz pierwszy w UE stosowanie cen sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie poniżej kosztów produkcji i objęcie regulowanymi cenami także sprzedaży prądu MŚP - zaznacza Maciej Burny.

Polska proponowała m.in. zamrożenie na dwa lata ceny uprawnień do emisji CO2 na poziomie 32 euro, co jak zauważa Maciej Burny, nie znalazło odzwierciedlenia w projekcie rozporządzenia Rady UE w sprawie cen energii.

Komisja Europejska skierowała do Rady UE wniosek dotyczący wydania przez Radę UE rozporządzenia w sprawie interwencji w sytuacjach nadzwyczajnych w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii, zawierający projekt tego rozporządzenia. Co to za procedura?

Rada UE na mocy art. 122 TFUE może na wniosek KE postanowić o środkach wyjątkowych, w szczególności w przypadku wystąpienia poważnych trudności w zaopatrzeniu w energię elektryczną. I właśnie ta specjalna uproszczona procedura, bo bez udziału Parlamentu Europejskiego, została zastosowana przez KE w przypadku rozporządzenia w sprawie interwencji w sytuacjach nadzwyczajnych w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii.

Teraz projekt zostanie przekazany do negocjacji między państwami członkowskimi, a za jakiś czas - sądzę, że jeszcze na jesieni - to specjalne rozporządzenie zostanie uchwalone przez Radę UE. Wiemy już, że kolejne nadzwyczajne posiedzenie Rady w tej sprawie odbędzie się 30 września. Do przyjęcia rozporządzenia potrzebna jest kwalifikowana większość głosów, czyli przynajmniej 55 proc. państw UE reprezentujących co najmniej 65 proc. obywateli UE.

Oceniam, że nie będzie z tym większych kłopotów, bo większość państw członkowskich już wyraziła poparcie dla kluczowych propozycji KE zawartych w projekcie. Wyjątek może stanowić wprowadzenie podatku od zysków firm opartych na paliwach kopalnych – czyli wydobycie węgla, gazu, ropy, rafinerie – bo to nie było wcześniej dyskutowane i mogą pojawić się głosy, że jest to zagadnienie z obszaru polityki podatkowej, a więc powinno być uzgadniane jednomyślnie.

Ważne są zaproponowane rozwiązania dotyczące redukcji zużycia energii elektrycznej

Jak długo ma obowiązywać to rozporządzenie?

Rozporządzenie ma obowiązywać przez 12 miesięcy od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw UE, czyli wolno przypuszczać, że będzie działało przez cały albo prawie cały 2023 rok.

Co z propozycji KE zawartych w projekcie rozporządzenia Rady UE zasługuje na uwagę?

Ważne są zaproponowane rozwiązania dotyczące redukcji zużycia energii elektrycznej. Pierwszy, nieobowiązkowy cel, dotyczy wprowadzenia przez państwa rozwiązań pozwalających na zredukowanie o 10 proc. całkowitego miesięcznego zużycia prądu w stosunku do miesięcy referencyjnych w okresie obowiązywania rozporządzenia.

Ale jest i drugi cel - obligatoryjny. KE proponuje wprowadzenie obowiązku redukcji zużycia energii elektrycznej przez państwa członkowskie w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię.

Mowa o tym, że w każdym miesiącu państwo członkowskie powinno zidentyfikować zakres godzin szczytowych i to powinno być około 10 proc. wszystkich godzin w ciągu miesiąca, a obligatoryjna redukcja zużycia energii w godzinach szczytowych ma wynosić średnio 5 proc. na godzinę.

Cel redukcyjny oblicza się jako różnicę między rzeczywistym zużyciem energii elektrycznej brutto w określonych godzinach szczytowych a zużyciem energii elektrycznej brutto prognozowanym przez operatorów systemów przesyłowych, bez uwzględnienia wpływu środków nowo wprowadzonych.

A jak to miałoby się stać?

Tu w grę wchodzą m.in. narzędzia zarządzania popytem na energię, takie jak na przykład dobrze już znana w Polsce redukcja popytu na polecenie operatora systemu przesyłowego, znana jako usługa DSR (Demand Side Response) funkcjonująca na rynku mocy. Narzędzia redukcji popytu można wprowadzić szybko, np. poprzez zwiększenie aukcji i przetargów dla DSR.

Co się kryje za tym proponowanym obowiązkiem redukcji zużycia energii elektrycznej o co najmniej 5 proc. w wybranych godzinach szczytu cenowego?

W większości państw członkowskich szczytowe zapotrzebowanie na energię pokrywane jest przez elektrownie gazowe, a tym samym to one ustalają cenę hurtową dla całego rynku. W tej sytuacji redukcja zużycia energii w szczytach zapotrzebowania oznaczałaby spadek zużycia gazu w energetyce i za tym spadek cen hurtowych, bo wyznaczałyby je w większym stopniu źródła tańsze niż gazowe.

W Polsce ten 5-proc. mechanizm obowiązkowej redukcji zużycia prądu przełożyłby się na zmniejszenie zużycia węgla?

W pewnym stopniu zapewne tak. Szacuje się, że w Polsce w około 90 proc. czasu to elektrownie węglowe, w odróżnieniu od większości krajów UE, wyznaczają cenę na hurtowym rynku energii, a gaz w około 10 proc. W przypadku godzin szczytowego zapotrzebowania na energię w większości to będą elektrownie węglowe, których dotyczyłaby ta 5-proc. redukcja zużycia energii.

"KE proponuje ustanowienie dla producentów energii elektrycznej tymczasowego limitu cenowego na poziomie 180 euro/MWh"

Sprawdziły się pogłoski, że KE zaproponuje opodatkowanie zysków nadzwyczajnych energetyki?

Tak. KE proponuje ustanowienie dla producentów energii elektrycznej tymczasowego limitu cenowego na poziomie 180 euro/MWh. Przekroczenie ceny energii na rynku hurtowym ustalanej przez wytwórcę o kosztach krańcowych powyżej tego progu oznaczałoby obowiązek zwrotu przez wytwórcę „niegazowego” o niższych kosztach zmiennych nadwyżki do budżetu państwa na finansowanie działań osłonowych dla odbiorców energii. A zatem jeśli cena na rynku dnia następnego osiągnie poziom 300 euro/MWh, to wytwórca np. z OZE, atomu czy węgla brunatnego będzie musiał zwrócić różnicę w wysokości 120 euro/MWh.

Elektrownie gazowe i na węgiel kamienny jako domykające rynek są z mechanizmu opodatkowania zysków nadzwyczajnych wyłączone. Gdyby źródła gazowe i węglowe jako najdroższe źródła domykające rynek też były objęte limitem ceny hurtowej i przez to nie były w stanie pokryć swoich kosztów operacyjnych, to powinny wyjść z rynku, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu dostaw energii, stąd KE proponuje dla nich wyłączenia ze stosowania limitu cenowego.

W praktyce w mechanizmie pułapu dochodów na poziomie 180 euro/MWh chodzi o opodatkowanie wynikających z bardzo wysokich cen prądu nadzwyczajnych zysków źródeł OZE, atomowych i może na węgiel brunatny, gdy na przykład cenę będą wyznaczały bardzo drogie źródła gazowe.

To znaczy, że KE nie zaproponowała odejścia od mechanizmu ceny krańcowej, czyli wyznaczania na rynku hurtowym ceny przez najdroższą pracującą elektrownię potrzebną do domknięcia rynku?

KE na razie nie zaproponowała zmian w modelu funkcjonowania unijnego rynku energii elektrycznej, myślę, że bardziej ingerencyjne opcje zostawia sobie na ewentualne dalsze interwencje. Na rynku hurtowym cena ma nadal być kształtowana na podstawie kosztów elektrowni krańcowej, najdroższej z pracujących zamykającej krzywą popytu i podaży, a odbiorcy energii mają mieć wsparcie finansowane z nadzwyczajnych zysków przede wszystkim jednostek niskoemisyjnych, czyli OZE czy energetyki jądrowej.

Na co mają być przeznaczane przychody z opodatkowania zysków nadzwyczajnych energetyki?

De facto na zmniejszenie kosztów energii odbiorców końcowych, nie tylko gospodarstw domowych. Mogą to być bezpośrednie transfery do odbiorców w postaci dopłat do rachunków czy na inwestycje w dekarbonizację, w rozwój OZE czy efektywność energetyczną.

Należy podkreślić, że KE proponuje rozwiązania dopuszczające po raz pierwszy w UE stosowanie cen sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie poniżej kosztów produkcji i objęcie regulowanymi cenami także sprzedaży prądu MŚP, czego wcześniej w unijnym prawodawstwie nie było. Wszystko przy założeniu, że sprzedawcy energii dostaną rekompensaty za sprzedaż poniżej cen rynkowych.

"KE zaproponowała także, jak to nazywa, opłatę solidarnościową od nadwyżek zysków pochodzących z działalności w sektorach ropy naftowej, gazu, węgla i rafinerii"

Przychody z opodatkowania zysków nadzwyczajnych to jedyne wskazane w omawianym projekcie źródło dofinansowania rachunków odbiorców energii?

KE zaproponowała także, jak to nazywa, opłatę solidarnościową od nadwyżek zysków pochodzących z działalności w sektorach ropy naftowej, gazu, węgla i rafinerii. Tu chodzi o firmy, które co najmniej 75 proc. obrotów mają z wydobycia ropy, gazu, kopalni węgla, przerobu ropy naftowej w rafineriach lub z produkcji węgla koksowego.

Opłata miałaby być pobierana jednorazowo przez państwa członkowskie z zysku za rok fiskalny 2022, w ilości będącej różnicą tego zysku i średniego zysku za poprzednie trzy lata i tylko wtedy, kiedy w tych poprzednich trzech latach firmy miały zysk do opodatkowania. Pobrane tak dochody też miałyby być kierowane do odbiorców energii, także tych energochłonnych.

O jakich pieniądzach mówimy w przypadku opodatkowania zysków nadzwyczajnych energetyki czy opłaty solidarnościowej?

Niestety, nie ma tzw. oceny wpływu projektowanej regulacji, nie wiadomo, o jakie kwoty dokładnie chodzi. Pewnym usprawiedliwieniem jest to, że KE się spieszyła z tą nową regulacją, żeby zdążyć, zanim poszczególne państwa zaczną wprowadzać interwencje na własną rękę i zdestabilizują unijny, już dosyć zintegrowany rynek energii.

Państwa członkowskie nie będą mogły wyjść poza ramy projektowanego rozporządzenia?

Jeśli interwencje będą zgodne z obowiązującymi przepisami unijnymi, to nie będzie problemów. Za rozporządzaniem Rady UE w sprawie ceny energii stoi idea, żeby zharmonizować interwencje na poziomie UE, żeby mieć zamknięty katalog działań, które państwa mogą robić, tymczasowo wychodząc poza obecny porządek prawny.

"Jeśli proponowane mechanizmy nie zadziałają lub będą niewystarczające, można oczekiwać kolejnych, bardziej radykalnych działań"

Jak wypadają postulaty polskich władz na tle projektu rozporządzenia Rady UE w sprawie cen energii?

Polska zgodnie z komunikatami administracji państwowej nie godziła się na obligatoryjną redukcję zużycia prądu, sprzeciwiała się także opodatkowaniu zysków nadzwyczajnych wytwórców niegazowych. Zaproponowała za to zamrożenie na dwa lata ceny uprawnień do emisji CO2 na poziomie 32 euro czy interwencję na rynku (hurtowym lub bilansującym) w postaci limitu cenowego. Choć te propozycje wymiernie wpłynęłyby na obniżenie cen, żadna z nich nie ma odzwierciedlenia w projekcie rozporządzenia Rady UE.

Są pomysły na pieniądze na dopłaty dla odbiorców energii? Ceny robią się bowiem nie do wytrzymania, a ścięcie kosztów CO2 obniżyłoby ceny prądu - więc jak tłumaczyć unijny opór w sprawie zmian w ETS?

Moim zdaniem głównym powodem omijania sprawy kosztów CO2 jest to, że wysokie ceny CO2 to bardzo wysokie przychody budżetów państw członkowskich, a większość z nich ma nadwyżkę uprawnień do sprzedaży ponad ilości, jakie muszą kupić krajowe firmy i w efekcie budżety się bogacą i jest z czego finansować m.in. rekompensaty dla odbiorców energii. Dodatkowo wysokie ceny CO2 przyspieszają transformację energetyczną i odchodzenie od importu paliw kopalnych.

Polska jest w tej wyjątkowej sytuacji, że ma duży deficyt uprawnień do emisji CO2, tzn. firmy wydają ok. 30 proc. więcej na zakup uprawnień CO2, niż budżet zyskuje na sprzedaży przez państwo swojej puli pozwoleń. Dodatkowo, cena u nas jest ustalana w oparciu o najbardziej emisyjne źródła węglowe, a cena energii w hurcie w dużej mierze jest determinowana kosztem CO2, znacznie bardziej niż w innych krajach.

Reasumując, jak ogólnie ocenia pan przedstawiony przez KE projekt rozporządzenia Rady UE w sprawie interwencji w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii?

Przygotowywana interwencja na rynku energii elektrycznej UE, za którą stoi projekt rozporządzenia Rady UE w sprawie cen energii, jest dosyć powierzchowna i w sposób minimalny ingeruje w istniejące mechanizmy. Nie zmienia modelu funkcjonowania rynku energii elektrycznej czy podstawowych jego elementów. Natomiast jeśli proponowane mechanizmy nie zadziałają lub będą niewystarczające, można oczekiwać kolejnych, bardziej radykalnych działań.

