Bruksela chce sprowadzać więcej LNG

Musimy zwiększyć import LNG do Europy, by uniezależnić się od rosyjskiego gazu - mówiła podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Kadri Simson, komisarz Unii Europejskiej ds. surowców. Zasugerowała też, że infrastruktura LNG musi zostać rozbudowana. Jej zdaniem przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego musimy zapełnić magazyny gazu. Powinniśmy też szybciej przełączyć się na odnawialne źródła energii.

- Ukraina jest częścią europejskiej rodziny i Europa musi stać ramię w ramię z Ukrainą. W tej chwili jest to dla nas jasne, aby jak najszybciej działać, aby uniezależnić się od rosyjskiego gazu i od rosyjskich surowców – mówiła podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Kadri Simson, komisarz Unii Europejskiej ds. surowców.

- W oparciu o to, co już uruchomiliśmy w 2009 roku, w tej chwili, również dzięki adekwatnym narzędziom administracyjnym i finansowym, staramy się zbudować odporną sieć LNG, tak, żeby ochronić się przed zakłóceniami w łańcuchach dostaw. Od 2009 roku zostało uruchomionych dodatkowych 8 terminali LNG w Unii Europejskiej i od stycznia 2022 roku można powiedzieć, że zaimportowaliśmy więcej LNG niż kiedykolwiek w historii – mówiła podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Kadri Simson podała, że Unia Europejska wie i musi ograniczyć o dwie trzecie zależność od rosyjskich surowców. Jest w stanie to zrobić przez dywersyfikowanie łańcuchów dostaw, ale również przez przyspieszenie przełączania się państw na odnawialne źródła energii, w tym na technologie wodorowe.

- Odnawialne źródła energii są najlepszym rozwiązaniem dla Europy, tworzą nowe miejsca pracy, przyspieszają innowacje oraz są najtańszym źródłem energii w wielu przypadkach, zatem jest to strategiczna inwestycja z perspektywy naszej gospodarki, ale również z perspektywy naszego bezpieczeństwa i niezależności. Do końca maja Komisja Europejska przedstawi już szczegółową strategię, nazywamy to RePower EU – podała Simson.

- Ukraina może być producentem wodoru, może też eksportować go do Europy. Już współpracujemy w tym zakresie tak, aby tworzyć nowe szanse dla Ukrainy. Nie tylko w odniesieniu do wodoru, ale również do biometanu, a to się znakomicie wpisuje w ogólną strategię Unii Europejskiej na rzecz promowania odnawialnych źródeł energii i na pewno Ukraina będzie tutaj naszym bardzo ważnym partnerem – mówiła unijna komisarz ds. energii.