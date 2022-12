Brytyjczycy chcą farmy w najgłębszym punkcie polskiego Bałtyku

Brytyjska firma SSE Renewables złożyła ofertę budowy morskiej farmy wiatrowej na najgłębiej położonym obszarze 60.E.4, uwzględnionym w ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych w polskiej strefie ekonomicznej.

Proponowany przez SSE Renewables projekt przyniesie ponad 12 miliardów złotych do krajowej gospodarki, gwarantując nawet 9 000 miejsc pracy w trakcie jego realizacji.

Inwestycja oznacza także utworzenie funduszu dedykowanego lokalnym przedsiębiorcom o wartości 170 mln złotych, który trafi do krajowych dostawców.

Położony na bałtyckiej Ławicy Środkowej obszar znajduje się 85 km od polskiego wybrzeża, a głębokość morza w tym miejscu wynosi 58 metrów.

To jedyna lokalizacja, o którą ubiega się mająca duże doświadczenie w budowie w trudnych warunkach firma. W przypadku otrzymania decyzji lokalizacyjnej, SSE Renewables we współpracy z ACCIONA Energía zrealizują wspólnie projekt budowy morskiej farmy wiatrowej, która będzie wytwarzać moc wystarczającą do zasilenia nawet 1,5 mln gospodarstw domowych.

- Skupiliśmy się na złożeniu wniosku tylko o pozwolenie dla lokalizacji 60.E.4, ponieważ wierzymy, że mamy wyjątkowe możliwości do wykorzystania jej pełnego potencjału. Z uwagi na wysoką złożoność tej inwestycji, głębokość oraz odległość od brzegu, chcemy skorzystać z naszych doświadczeń w budowie farm wiatrowych na szkockim wybrzeżu - mówi Simon Redfern, dyrektor ds. rozwoju, SEE Renewables.

SSE Renewables i ACCIONA Energía deklarują, że będą rozwijać krajowy łańcuch dostaw poprzez utworzenie celowego funduszu.

- Jeśli odniesiemy sukces, to możemy zapewnić ponad 50 proc. udział polskich przedsiębiorstw w fazie realizacji projektu - dodaje Simon Redfern.

Realizacja projektu - według założeń - gwarantuje powstanie 9 000 miejsc pracy w Polsce. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 12 mld złotych.

Offshore, ekologiczny wodór i rozwiązania w magazynowanie energii

SSE Renewables wraz z ACCIONA Energía ogłosiły również zamiar utworzenia funduszu o wartości 170 mln zł na rzecz krajowych przedsiębiorstw na poczet rozwoju potencjału lokalnego łańcucha dostaw.

- W Polsce działamy od ponad 15 lat, nasze lądowe farmy wiatrowe dostarczają prąd tysiącom gospodarstw domowych. Teraz chcemy pójść o krok dalej i przyczynić się do rozwoju branży morskiej energii wiatrowej oraz zbadać możliwości jej integracji z innymi technologiami odnawialnymi, takimi jak ekologiczny wodór i rozwiązania w zakresie magazynowania energii - dodaje Andrzej Konarowski, dyrektor generalny ACCIONA Energía w Polsce

SSE Renewables i ACCIONA Energía podpisały Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, są też członkiem Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. Firmy nawiązały również współpracę w zakresie przygotowania i realizacji projektu z polskimi przedsiębiorstwami, m.in. z Mostostal Warszawa, a także uczelniami, w tym Akademią Morską w Szczecinie oraz Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej przy Akademii Morskiej w Gdyni.

Wyniki już na początku przyszłego roku. Szansa na CfD

Oferta SSE Renewables jest drugim wnioskiem w ramach konkurencyjnego procesu, który polski rząd otworzył w celu przydzielenia zezwoleń na eksploatację dna morskiego. Jest jednocześnie następstwem wniosku podstawowego złożonego przez spółkę na początku tego roku.

Decyzje finalne i wynik procesu spodziewany jest na początku 2023 r., co zapewniłoby kwalifikacje do udziału w aukcjach Contract for Difference (CfD) rozpoczynających się w 2025 r. i wyprodukowanie pierwszej energii w 2029 r.