Brytyjczycy chcą mieć miasto w 100 proc. wykorzystujące wodór

Włączenie wodoru do sieci gazu ziemnego jest realną i obiecującą strategią redukcji emisji CO2. Wioska w północno-wschodniej Anglii wykorzystuje wodór do ogrzewania i gotowania, co stanowi kamień milowy na rzecz znalezienia sposobów ograniczania emisji gazów powodujących ocieplenie klimatu – donosi Bloomberg. Wielka Brytania planuje mieć pierwsze miasto wykorzystujące w 100 proc. wodór do 2030 roku.

Od sierpnia 2021 roku mieszanina 20 proc. wodoru i 80 proc. gazu ziemnego jest przesyłana rurami przez sieć publiczną w Winlaton, wiosce położonej około 11 kilometrów na wschód od Newcastle.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu HyDeploy, którego celem jest zmniejszanie w Wielkiej Brytanii emisji CO2, aż do osiągnięcia rządowego celu zerowej emisji netto w roku 2050.

Celem długoterminowym, po przedstawieniu dowodów decydentom rządowym, jest, aby w zaspokajaniu potrzeb ludności wodór zajął miejsce obok innych źródeł energii o zerowej emisji dwutlenku węgla.

Ekologiczna alternatywa

Trzy kroki do zerowej emisji