Brytyjczycy chcą postawić w Polsce 1,5 GW fotowoltaiki. Pierwsza budowa w tym roku

- W Polsce mamy obecnie w naszym portfelu projekty fotowoltaiczne na różnych etapach rozwoju o mocy 1,2 GW, a nasz cel to zbudowanie portfela projektów fotowoltaicznych w Polsce o mocy 1,5 GW. Jesteśmy jeszcze na zakupach projektów, ale już w coraz większym stopniu stawiamy na samodzielne ich rozwijanie. Chcemy do końca 2025 roku zamknąć finansowanie i rozpocząć w Polsce budowę farm o mocy 500-1000 MW - mówi Michał Głowacki, Head of Business Development w polskim oddziale brytyjskiej firmy Lightsource bp.

- W Polsce będziemy budować głównie duże farmy PV o mocy 50 MW lub większe, taka jest polityka inwestycyjna Lightsource bp - mówi Michał Głowacki, Head of Business Development w polskim oddziale Lightsource bp.

- Obecnie zdecydowanie główną przeszkodą w rozwoju fotowoltaiki w Polsce są bardzo ograniczone możliwości przyłączania nowych projektów do sieci. Problemów z dostępem do gruntów jeszcze nie ma - stwierdza Michał Głowacki.

Lightsource bp to deweloper farm fotowoltaicznych, który w 50 proc. należy do brytyjskiego koncernu paliwowego BP.

Lightsource bp rozpoczął działalność w Polsce w 2020 roku, w 2021 nabył projekty farm fotowoltaicznych o mocy około 800 MW. A jak duży teraz jest polski portfel projektów fotowoltaicznych spółki i od kogo je kupujecie?

- W Polsce mamy obecnie w naszym portfelu projekty fotowoltaiczne na różnych etapach rozwoju o mocy 1,2 GW, a nasz cel to zbudowanie portfela projektów fotowoltaicznych w Polsce o mocy 1,5 GW. Jesteśmy jeszcze na zakupach projektów, ale już w coraz większym stopniu stawiamy na samodzielne ich rozwijanie.

Czytaj również: Fotowoltaika znalazła się na zakręcie, ale nadal ma się opłacać

Nie chcę mówić od kogo kupujemy projekty PV, bo część z nich jest inwestycyjnie bezpieczna, ale są też nowe inwestycje, dla których nie mamy jeszcze zagwarantowanych pozwoleń. Nie zamierzamy ujawniać ich lokalizacji. Mogę natomiast powiedzieć, że kupowaliśmy projekty od polskich deweloperów.

Zobacz także: Rośnie apetyt na przemysłowe instalacje fotowoltaiczne

Projekty PV na 500 MW z umowami przyłączeniowymi

Jak się ma skala pozyskanych polskich projektów PV do portfela grupy Lightsource bp?

- Lightsource bp to firma brytyjska o zasięgu globalnym, aktywna obecnie w 18 krajach. Fundamentem grupy są farmy solarne. Grupa ma w portfelu projekty PV liczone w gigawatach – obecnie około 20 GW. Ale oczywiście najbardziej liczą się uruchomione instalacje. Rośniemy szybko. Lightsource bp ma aktualnie pracujące instalacje fotowoltaiczne o mocy około 5,4 GW, a gdy dołączałem do grupy 1,5 roku temu, było to 2,3 GW.

W Polsce będziemy budować głównie duże farmy PV o mocy 50 MW lub większe, taka jest polityka inwestycyjna Lightsource bp. Naszą pierwszą farmę fotowoltaiczną w Polsce, o mocy 50 MW, zaczniemy budować pod Poznaniem w IV kwartale 2022 roku i według planów uruchomimy ją w I kwartale 2024 roku.

Kolejne projekty będą wchodziły w fazę budowy sukcesywnie. W Polsce posiadamy 500 MW projektów z wydanymi i podpisanymi umowami przyłączeniowymi. To dla nas ważny fundament, bo obecnie w Polsce bardzo trudno uzyskać warunki przyłączenia PV do sieci.

Dlaczego chcecie budować farmy PV tylko o mocy od 50 MW w górę?

- Skupiamy się na większych projektach, ze względu na skalę zaangażowania i równomierny rozwój firmy. Nie jest wykluczone, że w przyszłości, gdy będziemy mieli większy zespół, pochylimy się nad mniejszymi projektami. Im szybciej osiągniemy cele kraju dotyczące energetyki odnawialnej, a w miksie energetycznym znajdzie się więcej źródeł odnawialnych, tym szybciej cena energii obniży się, a kraj stanie się bardziej niezależny od dostaw paliw kopalnych.

Jak duży jest obecnie największy fotowoltaiczny projekt Lightsource bp w Polsce?

- Obecnie największy projekt solarny rozwijany przez nas w Polsce to projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 230 MW, który zajmie około 300 ha. Będziemy chcieli ten projekt powiększyć w przyszłości, ale przy założeniu, że do sieci dostarczymy 230 MW. Takie rozwiązanie jest w trakcie omawiania. Projekt posiada większość z wymaganych pozwoleń na budowę.

Dlaczego pana zdaniem w Polsce są tak duże problemy z przyłączaniem wiatraków czy farm PV do sieci?

- Na pewno problemy z przyłączeniami do sieci wynikają po części z tego, że jest bardzo dużo wniosków o wydanie warunków przyłączenia i ograniczony kontakt po stronie operatorów, a także założenia do ekspertyz często przewidują pełną generację OZE w stanie n-1. Jest też chyba dosyć trudna komunikacja z OSD, bo słyszymy, że gotowe farmy fotowoltaiczne stoją bez przyłączenia do sieci, bo nie mają odbiorów ze strony OSD.

Poza tym procedury przyłączeniowe są dosyć sztywne i nawet jeśli uzyska się warunki przyłączenia, to później trudno uzgodnić harmonogram przyłączenia. Specyficzna sytuacja jest teraz w północnej Polsce, gdzie planowany rozwój energetyki wiatrowej jest argumentem do zmniejszania możliwości przyłączania nowych projektów OZE do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. W branży OZE mówi się, że na północ od A2 niemożliwym jest uzyskanie warunków przyłączenia.

Koszty inwestycji w górę, ale ceny prądu także

Skoro już niedługo zaczniecie budowę pierwszej farmy PV, to proszę powiedzieć, jaki jest model biznesowy Lightsource bp – projektowanie, budowa i sprzedaż farm PV czy budowa, zachowanie w grupie i produkcja energii?

- Nasz model biznesowy to budowa i posiadanie farm fotowoltaicznych w celu produkcji energii. Oczywiście zdarza się czasami, że jakieś aktywa są sprzedawane po zbudowaniu, żeby poprawić przepływy pieniężne i uruchomić kolejne projekty. Natomiast firma jest skoncentrowana na posiadaniu własnych aktywów wytwórczych PV oraz ich budowie w celu produkcji energii.

Jaka jest zakładana skala rozwoju projektów PV firmy w Polsce do końca 2025 roku?

- W procesie inwestycyjnym bardzo ważnym etapem jest zamknięcie finansowania i rozpoczęcie budowy farmy fotowoltaicznej. Chcemy do końca 2025 roku zamknąć finansowanie i rozpocząć w Polsce budowę farm o mocy 500-1000 MW, ale raczej tyle farm do końca 2025 nie rozpocznie produkcji. Inna sprawa, że aby podołać celom, musimy zwiększać zatrudnienie. Na razie nasz polski zespół liczy 14 osób, ale ze względu na skalę planów, musimy zatrudnić do końca roku co najmniej 8 osób.

Jak obecna, dość złożona sytuacja geopolityczna i gospodarcza wpływa na koszty inwestycji w fotowoltaikę?

- Nakłady inwestycyjne różnią się w poszczególnych projektach, ale są to koszty rosnące. Szacunkowo koszty budowy wielkoskalowej farmy fotowoltaicznej w Polsce to obecnie około 3 mln zł/MW, co licząc rok do roku oznacza średni wzrost o około 25 proc.

W przypadku projektów w Polsce, trudna sytuacja rynkowa po zakupie projektów gotowych do budowy daje nam trochę czasu, żeby złapać głębszy oddech, przekalkulować wszystko i zastanowić się, które inwestycje i w jakiej kolejności realizować w następnych latach.

Analizujemy szczegóły projektów i liczymy głównie CAPEX, ale ryzyka nieopłacalności inwestycji w fotowoltaikę nie widzimy. Tak się składa, że choć ceny kabli czy paneli idą w górę, to rosną też ceny energii, które są głównym źródłem naszego dochodu.

Energia z projektów Lightsource bp będzie w Polsce sprzedawana częściowo na rynku energii, ale także do odbiorców korporacyjnych w ramach umów długoterminowych (PPA). Posiadane przez nas projekty wezmą udział w tegorocznych aukcjach OZE w Polsce.

Na koniec proszę powiedzieć, jakie jest pana zdaniem największe ryzyko dla realizacji projektów Lightsource bp w Polsce?

- Obecnie zdecydowanie główną przeszkodą w rozwoju fotowoltaiki w Polsce są bardzo ograniczone możliwości przyłączania nowych projektów do sieci. Problemów z dostępem do gruntów jeszcze nie ma. Sytuacja na rynku, w tym poziom cen energii, zapewnia opłacalność. Ważne też, że fotowoltaika nie ma problemów z akceptacją społeczną, a przynajmniej my się nie spotkaliśmy z takim zjawiskiem.