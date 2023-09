Brytyjczycy szukają chętnych do budowy elektrowni atomowej Sizewell C

Rząd Wielkiej Brytanii zaprosił prywatnych inwestorów do zarejestrowania się w celu wzięcia udziału w budowie elektrowni jądrowej Sizewell C w Suffolk.

- Rząd, Sizewell C i główny deweloper EDF poszukują firm z dużym doświadczeniem w budowie dużych projektów infrastrukturalnych – przekazał w oświadczeniu brytyjski Departament Energii i Neutralności Węglowej.

Londyn zakłada, że ​​rząd zainwestuje 20 proc. w nową elektrownię jądrową na etapie budowy, a EDF ma przejąć kolejne 20 proc. Pozostałe 60 proc. kosztów budowy trzeciego etapu elektrowni jądrowej Sizewell, szacowanych na 30 miliardów dolarów, według oczekiwań rządowych, powinni ponieść prywatni inwestorzy. Sizewell C ma mieć dwa bloki, każdy o mocy 1630 MW.

Pod koniec 2022 roku władze brytyjskie wykluczyły z projektu China General Atomic Group. W ramach rekompensaty Chińczycy otrzymali około 120 mln dolarów. Jednocześnie brytyjski rząd potwierdził zamiar zainwestowania aż 837 mln dolarów w budowę Sizewell C. To pierwsza rządowa inwestycja w elektrownię jądrową od 1987 roku, kiedy to wybudowano zakład Sizewell B.

Po ostatecznym wyłączeniu najstarszej elektrowni jądrowej w Wielkiej Brytanii, Hinkley Point B, w dniu 1 sierpnia 2022 r., w królestwie nadal działa pięć elektrowni, z których dwie mają zostać zamknięte w 2024 r., dwie w 2028 r. i jedna w 2035 r. W 2020 roku odpowiadały one za 15 proc. zużycia energii elektrycznej w kraju.