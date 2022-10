Brytyjczycy wykorzystają wodór w elektrowni gazowej

Brytyjska firma energetyczna Centrica zainwestowała w spółkę joint venture HiiROC, która przetestuje wykorzystanie wodoru w istniejącej instalacji elektrowni rezerwowej Brigg w Lincolnshire.

Centrica zainwestowała w stojący za projektem startup HiiROC 4 mld funtów. Projekt ma na celu przetestowanie praktycznych aspektów dodawania wodoru do gazu ziemnego w elektrowni Brigg, w celu zmniejszenia szkodliwych emisji. Oczekuje się, że we wczesnych stadiach projektu wodór będzie stanowić tylko 3 proc. miksu paliwowego, wzrastając stopniowo do 20 proc.

Partnerzy przedsięwzięcia mają nadzieję, że ostatecznie zasilą elektrownię wyłącznie wodorem, ustanawiając precedens w zakresie dekarbonizacji elektrowni rezerwowych opalanych gazem – donosi Guardian.

Pilotaż jest jednym z 20 projektów częściowo finansowanych przez program o wartości 8 mln funtów Net Zero Technology Center, które otrzymuje finansowanie od rządów Wielkiej Brytanii i Szkocji.

HiiROC, założona w Hull w 2019 roku, opracowała proces elektrolizy przy użyciu technologii, która może wytwarzać wodór przy niższych kosztach w porównaniu z innymi metodami.

- Gaz nadal odgrywa ogromną rolę w utrzymaniu bezpiecznych, stabilnych dostaw energii w Wielkiej Brytanii. Około 40 proc. naszej energii pochodzi z gazu ziemnego. Dlatego ważne jest, abyśmy znaleźli sposoby na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w takich gazowniach, jak Brigg – komentuje cytowany przez Guardiana Greg McKenna, dyrektor zarządzający Centrica Business Solutions.

Na świecie bada się wpływ wodoru m.in. na jakość paliwa, stabilność mieszanin czy bezpieczeństwo eksploatacji.