Brytyjskie elektrownie węglowe wracają do łask wbrew pierwotnym planom zamknięcia

Brytyjska elektrownia węglowa należąca do Uniper SE przedłuży żywotność bloku, który miał zostać zamknięty w tym roku, ponieważ Wielka Brytania za wszelką cenę stara się zabezpieczyć dostawy energii przed zimą - donosi BNN Bloomberg.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Kanclerz skarbu Kwasi Kwarteng, który wcześniej był sekretarzem ds. biznesu, zaapelował do producentów energii pochodzącej z elektrowni opalanych węglem o opóźnienie wygaszania produkcji swoich bloków energetycznych w sytuacji, gdy Europa boryka się z niedoborem gazu ziemnego. Korzystanie z węgla oznacza, że ​​do utrzymania produkcji energii na odpowiednim poziomie potrzeba mniej gazu.

Blok energetyczny Ratcliffe-1, który ma moc 500 megawatów, miał zostać zamknięty pod koniec września. Uniper będzie utrzymywać go w ruchu przez kolejne dwa lata - poinformowała firma w komunikacie wysłanym do European Energy Exchange AG.

Uniper idzie w ślady Electricite de France i Drax Group, które utrzymują swoje moce produkcyjne energii z węgla w Wielkiej Brytanii, wbrew planowanym terminom unieruchamiania swoich bloków.

Electricite de France będzie utrzymywać do marca 2023 roku pracę bloku swojej elektrowni w West Burton, planowanego do zamknięcia we wrześniu tego roku.

Drax Group, który koncentruje się na wytwarzaniu energii w oparciu o biomasę, również ogłosił decyzję o podtrzymaniu pracy dwóch ostatnich bloków węglowych.

Zobacz naszą najnowszą rozmowę. Jerzy Dudala i Piotr Pyzik, człowiek, od którego wiele zależy tej zimy….