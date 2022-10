Buda: autopoprawki do projektu ustawy o maksymalnych cen prądu dot. m.in. basenów samorządowych

Drobne autopoprawki do projektu ustawy dotyczącej maksymalnych cen prądu mają charakter techniczny, mają go uszczelnić i doprecyzować. Taryfami zostaną objęte baseny samorządowe i rolnicy, którzy nie są przedsiębiorcami - mówił we wtorek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda

We wtorek na antenie radia RMF FM minister Waldemar Buda mówił o autopoprawkach do projektu ustawy dotyczącej maksymalnych cen prądu, który rząd przyjął w piątek "To są drobne, techniczne sprawy. Mają uszczelnić ustawę, doprecyzować ją" - powiedział Buda, dodając, że są to poprawki "+rozszerzające+, żeby nikogo nie pominąć, żeby to było sprawiedliwe, wykonalne i spójne".

Jak zapewnił szef MRiT od piątku trwały rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim, z przedstawicielami innych resortów takich jak MKiŚ, MSW, a także wojewodami i samorządowcami. Zwrócił uwagę, że rząd chce, aby projekt był "skonsultowany ze wszystkimi interesariuszami".

Buda poinformował, że wśród autopoprawek znalazło się objęcie taryfami na maksymalną cenę prądu takich instytucji jak np. baseny samorządowe, które obsługują osoby niezależnie od wieku, które zapłacą do 785 zł za MWh. Oprócz tego "mówimy o pewnym rozszerzeniu dla rolników" - poinformował. "Była kwestia rolników, czyli tych, którzy nie są przedsiębiorcami, ale są na taryfie przedsiębiorczej, np. C. To czy oni powinni być objęci, bo ani nie są ani w MŚP ani nie są rolnikami" - mówił.

Minister rozwoju i technologii został też zapytany o doprecyzowanie kwestii limitu 80 proc. zeszłorocznego zużycia dla sektora MŚP, który został zaproponowany w unijnym projekcie rozporządzenia. "Wnioskowaliśmy o to, żeby to w tym projekcie to zmienić. Udało się, siedem krajów nas poparło, wyleciał ten zapis limitujący pomoc dla MŚP do 80 proc. Został tylko zapis mówiący o tym, że ma zostać system preferencji i myśmy też to natychmiast w naszej ustawie zmienili" - odpowiedział. "Zostaje 100 proc. Co więcej, dajemy pewną preferencję, czyli ktoś kto zejdzie do 90 proc. to - tak jak w przypadku gospodarstw domowych - otrzyma gratyfikację w postaci 10 proc. obniżki"- wskazał. Jak doprecyzował, oznacza to w 2024 będzie mieć "10 proc. nominalnie mniej rachunku".

Podczas rozmowy w RMF FM Buda zapewnił ponadto, że Polsce "nie grozi utrata środków w ramach funduszu spójności, to burza wywołana przez jednego z urzędników UE". "Osobą uprawnioną jest tam komisarz ds. budżetu Johannes Hahn i on absolutnie nie twierdzi, że jest jakiś problem, a poza tym, żeby zabrać środki, czy je zablokować potrzebny jest mechanizm warunkowości, który nawet nie został wszczęty w stosunku do Polski, a co dopiero jego zakończenie, jak w przypadku Węgier" - wyjaśnił.

Skierowany w piątek do Sejmu projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadza mechanizm ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami. Projekt ten przewiduje, że małe i średnie firmy, a także m.in. szkoły i szpitale zapłacą maksymalnie 785 zł za MWh, a klienci indywidualni po przekroczeniu limitów - 693 zł za MWh.