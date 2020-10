Budimex debiutuje w Zielonym Indeksie

Budimex jest jedną z największych firm budowlanych na polskim rynku - o ponad 50-letniej tradycji. We wszystkich segmentach wykonawstwa realizuje działania, które bezpośrednio lub pośrednio zmniejszają zużycie energii w różnej postaci, surowce i materiały, co ogranicza emisję gazów cieplarnianych.





Sposoby redukcji emisji

Wskaźniki względne

Graf Budimex.png Oddziaływanie na kooperantów

Inne uwagi

Na sukces w postaci zmniejszenia emisji składa się wiele różnych działań. Według informacji zarządu, grupa w większym stopniu wykorzystała w 2019 roku technologie niskoemisyjne. Np. w budownictwie drogowym używa się granulatu i destruktu asfaltowego oraz stosuje nowoczesne rozwiązania zmniejszające emisję w wytwórniach mas asfaltowo-bitumicznych.Aby zoptymalizować transport materiałów - i tym samym minimalizować ślad węglowy inwestycji - grupa ma sieć własnych wytwórni mas bitumicznych, które w razie potrzeby w ciągu 5-6 tygodni mogą być przeniesione do innej lokalizacji.Z roku na rok rośnie też skokowo udział energii odnawialnej w miksie energetycznym - obecnie sięga 20 proc.Podczas projektowania inwestycji wykonywanej w systemie „projektuj i buduj” spółki grupy optymalizują bilans tzw. mas zimnych przewidzianych do odwozu (poprzez zmianę pochylenia skarp, pogrubienia warstw humusu, itp.). Systematycznie zwiększają równie w robotach udział materiałów odzyskanych (np. tłucznia kolejowego czy gruzu rozbiórkowego do dróg technicznych) – z poziomu 2 proc. w 2015 r. wzrósł do 8,6 proc.Budimex wykorzystuje też dwukrotnie więcej (niż w 2015 r.) ubocznych produktów spalania: popioły (do osuszania i stabilizacji gruntu), żużle - zamiast normalnego gruntu (do budowy nasypów) - i spoiwa hydrauliczne, które w 90 proc. pochodzą z ubocznych produktów spalana.W latach 2018-19 Grupa Budimex poprawiła efektywność gospodarki emisjami GHG. W 2019 r. na 1 zł przychodów skonsolidowanych ( 7 569,7 mln zł) przypadło 0,057 kg CO2e, w porównaniu z 0,089 kg w 2018 r., tj. o 36 proc. mniej; w tym samym okresie przychody powiększyły się o 2,5 proc. Na 1 mln zł przychodów skonsolidowanych przypadło zatem - odpowiednio - 57,19 ton w 2019 r. i 88,75 ton w 2018 r.Na 1 zł EBITDA w 2019 r. przypadło 1,02 kg CO2e, w porównaniu z 1,4 kg w 2018 r., tj. poziom ten zmalał o 27,1 proc., przy mniejszej EBITDA o 9,6 proc. (424,1 mln zł w 2019 r., 469,1 mln zł w 2018 r.).Na 1 pracownika w 2019 r. przypadło 57,91 tony CO2e, podczas gdy w 2018 roku 109,33 tony, czyli poziom ten zmniejszył się o 47 proc., m.in. także na skutek wzrostu zatrudnienia o 24,6 proc. (z 5997 w 2018 r. do 7 474 w końcu 2019 r.).Dużą rolę w zmniejszaniu przez grupę Budimex emisji GHG odgrywają podwykonawcy i kooperanci. Jak podkreśla zarząd, „zobowiązujemy (ich) w Kodeksie Kontrahenta do respektowania norm prawnych i decyzji środowiskowej na terenie danej inwestycji”.Zainteresowani współpracą podwykonawcy na etapie składanej oferty muszą zapoznać się m.in. z wytycznymi dotyczącymi standardów środowiskowych, w tym ograniczania emisji GHG.W 2019 roku kwalifikacji wstępnej poddano 885 podwykonawców i wykonano 1420 ocen podsumowujących współpracę, podczas których analizowane były również kwestie środowiskowe. Jedynie w 9 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości związane z ochroną środowiska.Zarząd zapowiada, że od przyszłego roku będzie zwiększać wymagania środowiskowe względem kontrahentów.Zarazem kierownictwo Budimeksu zaznacza, że bieżąca energochłonność prac (i będąca jej konsekwencją emisyjność) jest ściśle powiązana z etapem, na którym znajduje się aktualnie realizacja inwestycji. „Stosunkowo długi, bo znacząco przekraczający rok, cykl realizacji kontraktu sprawia, że porównywanie zapotrzebowania na energię oraz energochłonności w ujęciu rocznym, bywa dość niemiarodajne. Pozytywne lub negatywne zmiany wyników mogą bowiem wynikać z aktualnego stanu realizacji portfela kontraktów, a nie ze zmian w modelu operacyjnym”.W opinii zarządu, proces ograniczania śladu węglowego mogą zdynamizować regulacje, dotyczące wszystkich firm z danej branży, a nie tylko tych odpowiedzialnych i świadomych biznesowo.Za największe przeszkody we wdrażaniu inicjatyw związanych z obniżaniem emisji CO2 wskazuje się: koszt technologii, wciąż ograniczoną dostępność do energii „zielonej” w Polsce oraz niewysoki poziom zachęt i ocen w przetargach związanych z obniżaniem emisji CO2.