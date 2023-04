Budowa elektrowni jądrowych w Polsce szybko nie ruszy

Do rozpoczęcia budowy elektrowni jądrowych w Polsce jest jeszcze kilkuletnia droga: wszystkie reaktory muszą uzyskać akceptację regulatora, w większości przypadków trzeba przeprowadzić badania lokalizacyjne. I co chyba najważniejsze, ustalić zasady finansowania budowy.

Daniel Radomski prognozuje, że spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) wniosek o pozwolenie na budowę elektrowni jądrowej w województwie pomorskim złoży za 2-3 lata.

Andrzej Strupczewski szacuje, że wydawanie przez Państwową Agencję Atomistyki licencji dla reaktorów może potrwać w Polsce także 2-3 lata.

Adam Błażowski wskazuje, że pod względem formalnym projekt PEJ jest o około 3 lata przed projektem PGE i ZE PAK.

13 kwietnia 2023 r. ma szansę trwale zapisać się w historii polskiej energetyki jądrowej. Tego dnia doszło bowiem do co najmniej dwóch ważnych wydarzeń.

3750 MW w technologii Westinghouse plus 2800 MW w technologii KHNP

Po pierwsze spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu. Decyzja zasadnicza formalnie potwierdzi, że inwestycja w pierwszą elektrownię jądrową w Polsce jest zgodna z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną.

Decyzja ta będzie także uprawniać inwestora, czyli spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe, do ubiegania się o uzyskanie szeregu kolejnych decyzji administracyjnych, takich jak m.in. decyzja lokalizacyjna, a następnie pozwolenie na budowę.

Złożony wniosek zawiera opis charakterystyki inwestycji, wskazując maksymalną łączną moc zainstalowaną, planowany czas eksploatacji oraz szczegółowo opisując technologię, w jakiej powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa.

Przedstawiony opis jest zgodny z dokumentami rządowymi, w tym uchwałą Rady Ministrów z 2 listopada 2022 r., w której uznano za niezbędne budowę elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w oparciu o technologię reaktorów AP1000 amerykańskiej firmy Westinghouse.

Także 13 kwietnia doszło do innego ważnego wydarzenia. Grupy PGE i ZE PAK ogłosiły powołanie spółki o nazwie PGE PAK Energia Jądrowa, która wraz z koreańskim koncernem Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) ma wybudować elektrownię jądrową w Pątnowie. W nowej spółce PGE i ZE PAK mają po 50 proc. udziałów.

Spółka PGE PAK Energia Jądrowa zrealizuje kolejny etap współpracy, jakim będzie studium wykonalności, badania terenu oraz oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej. Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że jest perspektywiczne posadowienie co najmniej dwóch reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.

Oficjalnie pierwszy blok z reaktorem Westinghouse w Polsce ma rozpocząć pracę w 2033 r., a pierwszy reaktor KHNP w Polsce ma ruszyć w 2035 r.

Wielki marsz rozpoczyna się od małego kroku. A kroków trzeba kilka

Wydarzenia z 13 kwietnia z jednej strony pozwalają na umiarkowany optymizm, bo coś wreszcie ruszyło. Z drugiej strony trzeba realnie patrzeć na to, gdzie jesteśmy: to wciąż początkowy etap drogi do budowy elektrowni jądrowych. Z pomocą ekspertów od energetyki i budownictwa wskazujemy najważniejsze kamienie milowe, które stoją na drodze do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

- Spółka PEJ już w marcu 2022 r. złożyła w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) raport o oddziaływaniu na środowisko, prace nad tym raportem rozpoczęto w 2015 r. Trwały więc one prawie 7 lat. Teoretycznie GDOŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach może wydać w czerwcu 2023 r., ale ten termin będzie najprawdopodobniej przełożony, ponieważ jeszcze nie rozpoczęły się formalne konsultacje społeczne, które powinny trwać 8 tygodni - mówi Daniel Radomski, ekspert ds. budownictwa i energetyki.

Można szacować, że PEJ otrzyma decyzję środowiskową do września 2023 r. Zwraca jednak uwagę, że GDOŚ ma możliwość przedłużania terminu wydania decyzji co dwa miesiące. Może z tej możliwości korzystać ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy. A w przypadku budowy elektrowni jądrowej sprawa na pewno jest szczególna, taka procedura jest prowadzona w Polsce po raz pierwszy.

- Spodziewam się, że termin może być przedłużany jeszcze 2-3 razy, jest więc szansa, że GDOŚ decyzję środowiskową wyda w 2023 r., ale nie można wykluczyć, że będzie to na początku 2024 r. - dodaje Daniel Radomski.

Od decyzji do decyzji. Procedura nie jest prosta

Przypomina, że blisko rok prowadzone są konsultacje transgraniczne, które jeszcze potrwają.

W połowie kwietnia 2023 r. PEJ złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Gdy decyzja zasadnicza zostanie wydana, to będzie można składać wniosek o decyzję lokalizacyjną. Jednak żeby urząd wojewódzki mógł wydać decyzję lokalizacyjną, trzeba w trakcie procedury przedłożyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej niezbędne jest także przedłożenie pozytywnej opinii prezesa Polskiej Agencji Atomistyki dotyczącej lokalizacji elektrowni jądrowej.

Daniel Radomski wyjaśnia, że decyzja lokalizacyjna to dokument zastępujący warunki zabudowy, a także ustanawiający ewentualne linie podziału nieruchomości i wywłaszczenia - podobnie jak ma to miejsce przy inwestycjach kolejowych.

Zwraca uwagę, że w trzecim kwartale 2023 r. ma zostać zawarta umowa na projektowanie elektrowni, co może potrwać dwa lata. W międzyczasie będzie trwał proces licencjonowania. Gdy będzie gotowy projekt, będzie można składać wniosek do wojewody o pozwolenie na budowę. Warunkiem jego wydania jest uzyskanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego od PAA, które finalizuje proces licencjonowania.

- Biorąc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania, można prognozować, że PEJ wniosek o pozwolenie na budowę elektrowni jądrowej złoży za 2-3 lata. Nie wiemy, jak długo wojewoda będzie rozpatrywał wniosek. To będzie pierwsza tego rodzaju procedura w Polsce, więc może to trochę potrwać, przynajmniej pół roku - ocenia Daniel Radomski.

Jak mówi, oddanie pierwszego bloku jądrowego jest jeszcze teoretycznie możliwe w 2033 r., ale najprawdopodobniej stanie się to rok lub dwa lata później.

W przypadku elektrowni, którą chcą zbudować PGE i ZE PAK, procedury będą trwały dłużej.

- Prawo atomowe mówi, że badania lokalizacyjne (m.in. rozpoznanie sejsmiczne) powinny trwać minimum dwa lata, a w tym przypadku jeszcze się nawet nie rozpoczęły. Raport o oddziaływaniu na środowisko może zostać złożony za 2-3 lata. W bardzo optymistycznej wersji za ok. 5 lat może zostać złożony wniosek o pozwolenie na budowę - wylicza Daniel Radomski.

Kilka lat analiz reaktora w oczekiwaniu na decyzję regulatora

- Nie ma bezpośredniej konkurencji pomiędzy projektami budowy elektrowni jądrowych PEJ a PGE i ZE PAK. Pośrednio taka konkurencja może się jednak pojawić, ponieważ dozór jądrowy, czyli PAA, musi zaopiniować oba projekty, a na to potrzeba fachowców i czasu - mówi prof. Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

Jak dodaje, wydawanie licencji dla reaktorów może potrwać w Polsce 2-3 lata. Podaje przykład Wielkiej Brytanii, gdzie zgłoszono do licencjonowania reaktor EPR, AP1000 i kanadyjski Candu.

Analizy reaktora EPR trwały 4 lata plus jeden rok analiz uzupełniających. W przypadku reaktora AP1000 przerwano proces licencjonowania, ponieważ był kosztowny, a nie było widać chętnych do jego budowy. Z kolei wniosek kanadyjski został odrzucony na samym początku, ponieważ nie było w nim wystarczających danych.

Z przykładu brytyjskiego widać więc, że jeżeli buduje się pierwszy reaktor danego typu, to proces licencjonowania może potrwać 4-5 lat.

- W Polsce powinno dziać się to szybciej, ponieważ to nie będzie pierwszy reaktor danego typu budowany na świecie i mamy już wyniki badań prowadzonych przez dozory jądrowe w innych krajach, można więc czerpać z ich doświadczeń - prognozuje Andrzej Strupczewski.

Jak mówi, rekord świata w budowie elektrowni jądrowej wynosi 4 lata, ale w Polsce realne jest 5-6 lat.

- Bardzo ważne jest, żeby budowę prowadziła firma, która wcześniej zbudowała taki reaktor, co znakomicie przyśpiesza sprawę i pozwala unikać wielu błędów. W Polsce partnerem Westinghouse będzie amerykański koncern budowlany Bechtel, który posiada doświadczenie w budowie reaktorów AP1000 w Stanach Zjednoczonych - podkreśla Andrzej Strupczewski.

W jego ocenie termin oddania pierwszego bloku jądrowego w Polsce w 2033 r. jest wciąż realny, ale bardzo optymistyczny.

Amerykańsko-koreański konflikt z Polską w tle

- Nie ma bezpośredniej konkurencji pomiędzy projektem elektrowni, którą ma zbudować PEJ z reaktorem Westinghouse a projektem PGE i ZE PAK z reaktorem KHNP. Pod względem formalnym projekt PEJ jest o ok. 3 lata przed projektem PGE i ZE PAK. PEJ już w kwietniu 2022 r. złożył w GDOŚ Raport o oddziaływaniu na środowisko, w przypadku drugiego projektu do tego etapu jest jeszcze daleka droga. Może pojawić się element konkurencji, jeśli chodzi o licencjonowanie obu reaktorów przez PAA, ponieważ zasoby PAA są ograniczone, a licencjonowanie reaktora jest procesem pracochłonnym i długotrwałym, może potrwać ok. 2 lat - mówi Adam Błażowski z Fundacji FOTA4Climate.

Jest jeszcze jeden ważny element. Jesienią 2022 r. Westinghouse wniósł do sądu pozew przeciwko KHNP o zakazanie przekazania informacji technicznych dot. budowy elektrowni jądrowych w przypadku Polski oraz Czech i Arabii Saudyjskiej. Amerykańska grupa przekonuje, że koreański reaktor APR1400 wykorzystuje część rozwiązań wcześniej zastosowanych w reaktorze AP1000 Westinghouse.

- Z pewnością Westinghouse i KHNP dojdą do porozumienia w tej kwestii. Trzeba pamiętać, że KHNP wykonuje wiele elementów do reaktorów Westinghouse, obie firmy są tutaj współzależne od siebie i być może nikomu nie zależy na długotrwałym przeciąganiu sporu - zaznacza Adam Błażowski.

Kto i ile za to zapłaci? Decyzje mają zapaść w tym roku

W przypadku obu projektów jądrowych wciąż nie rozwiązano jednej z kluczowych kwestii, czyli finansowania. A rozmawiamy o sporych pieniądzach, oba projekty mają kosztować po 90-100 mld zł.

O finansowaniu elektrowni z reaktorem Westinghouse rozmawiano podczas lutowego pobytu w Polsce prezydenta Joe Bidena. Z kolei premier Mateusz Morawiecki o programie jądrowym rozmawiał w kwietniu w Stanach Zjednoczonych z wiceprezydent USA Kamalą Harris.

- Decyzja w sprawie modelu i struktury finansowania budowy pierwszej elektrowni jądrowej jest obecnie przedmiotem analiz - informowało niedawno WNP.PL Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jak wyjaśniono, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 2 listopada 2022 r. w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce minister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej współdziałają z ministrem finansów w celu zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

- Przyjęcie przez Radę Ministrów kierunkowych rozstrzygnięć w ww. kwestiach planowane jest na drugą połowę 2023 r. - zapewnia Ministerstwo Klimatu.