Budowa gazociągu do Ostrołęki rozpocznie się na początku 2023 r.

Energa przedstawiła informacje dot. nowego bloku gazowo-parowego w Ostrołęce

Spółka przekazała, że zakończyła się seria spotkań w ramach dialogu społecznego z mieszkańcami gmin, na terenie których zlokalizowane będzie przyłącze gazowe dla budowanego bloku energetycznego w Ostrołęce. "Spotkania w gminach Troszyn, Miastkowo, Śniadowo i Rzekuń to jeden z etapów działań poprzedzających rozpoczęcie prac w terenie. We wrześniu przedstawiciele inwestora oraz wykonawcy rozmawiali z władzami samorządowymi, aby przedyskutować szczegóły planowanego przedsięwzięcia" - podano.

Energa wyjaśniła, że podczas spotkań z mieszkańcami przedstawiono informacje dotyczące znaczenia gazociągu w kontekście inwestycji w nowy blok gazowo-parowy w Ostrołęce. Rozmawiano też m.in. o lokalizacji gazociągu, zakresie prac budowlanych czy ograniczeń związanych z budową gazociągu. Poruszona była też kwestia mechanizmu wypłat odszkodowań, które będą wyliczane przez właściwy Urząd Wojewódzki.

"Przy tej okazji wykonawca gazociągu (Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o.) i inwestor (CCGT Ostrołęka Sp. z o.o.) zachęcali mieszkańców do udziału w sporządzaniu protokołów wejścia w teren. Po zakończeniu prac posłużą one do obliczenia należnych właścicielom działek rekompensat. O miejscu i terminie oględzin działek każdy właściciel będzie zawiadamiany listem poleconym" - dodano.

Spółka poinformowała, że w trakcie spotkań, najczęściej zadawanymi pytaniami były te o wysokość odszkodowań. Jak podkreślono, będą one indywidualnie wyliczane przez biegłych rzeczoznawców na zamówienie wojewody. Drugą kwestią był dostęp do działek w trakcie prac budowlanych, który wykonawca jest zobowiązany zapewnić podczas trwania budowy. "Innymi poruszanymi przez mieszkańców tematami były, m.in. melioracja czy dokładne zasady posadowienia słupków oznaczających trasę gazociągu" - przekazano.

Nowy gazociąg ma mieć blisko 28 km i przebiegać przez teren pięciu gmin

Nowy gazociąg prowadzący do elektrowni w Ostrołęce ma mieć blisko 28 km i przebiegać przez teren pięciu gmin w dwóch województwa mazowieckim i podlaskim. Przyłączony będzie on do dwukierunkowego interkonektora Polska-Litwa (GIPL), zasilanego z Krajowego Systemu Przesyłowego oraz od strony Litwy. "Dzięki temu powstająca elektrownia w Ostrołęce ma zapewnione długoletnie dostawy gazu, jak też niezależność od dostaw rosyjskiego paliwa" - zaznaczono.

Spółka przekazała, że rozpoczęcie prac budowlanych dla gazociągu zaplanowano na pierwszy kwartał 2023 roku, a zgodnie z harmonogramem mają one potrwać nie dłużej niż rok.

Pod koniec października Energa poinformowała, że zakończono pierwsze prace ziemne przy budowie elektrowni Ostrołęka, przygotowujące teren do prac fundamentowych. Przygotowano też infrastrukturę placu budowy bloku gazowo-parowego i teren zaplecza dla pracowników budowy.

Na potrzeby powstającego bloku gazowo-parowego w Ostrołęce wykorzystana zostanie część już istniejącej infrastruktury, wybudowanej dla wcześniej realizowanego projektu bloku węglowego.

Energa należy do Grupy Kapitałowej Orlen, która jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej. PKN Orlen jest również istotnym graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. 39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy Orlen, ukierunkowaną na nisko- i zeroemisyjne źródła energii.

Sieć dystrybucyjna Energi składa się z linii energetycznych o długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km kw., co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.