Samo przygotowanie do budowy morskich farm wiatrowych Bałtyk II oraz Bałtyk III będzie kosztowało ok. 950 mln zł. Budowa farm to koszt szacowany na ok. 21-24 mld zł - podała Polenergia.

Morskie farmy wiatrowe Bałtyk II i Bałtyk III mają mieć moc 720 MW każda, czyli razem 1440 MW. Mają być zlokalizowane na wysokości Łeby w odległości 37 km i 22 km od brzegu.

Planowana data rozpoczęcia prac budowlanych przypada na pierwszy kwartał 2025 r., natomiast zakończenie realizacji i oddanie do użytkowania projektów planowane jest w roku 2028.

Polenergia i Equinor prowadzą rozmowy z wieloma instytucjami finansowymi w sprawie finansowania budowy morskich farm wiatrowych.

Zarząd Polenergii wraz ze spółką Equinor Wind Power podjęły uchwały wspólników w sprawie przyjęcia aktualizacji budżetów projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk II oraz Bałtyk III.

Przyjęto też plany rozwoju projektów na okres do rozpoczęcia prac budowlanych, obejmujących w szczególności szacowane nakłady inwestycyjne wymagane do przygotowania projektów do rozpoczęcia prac budowlanych (Devex) oraz harmonogramy dla tego etapu realizacji projektów.

Przewidziany w budżecie poziom Devex wynosi obecnie ok. 950 mln zł, przy czym kwota ta obejmuje również środki już wydatkowane, w wys. ok. 415 mln zł.

Polenergia wskazuje, że ustalony w budżecie poziom Devex, jak również planowane daty realizacji poszczególnych etapów rozwoju projektów stanowią szacunki, które mogą ulegać dalszym zmianom. Ewentualna aktualizacja budżetu będzie wymagała podjęcia stosownych uchwał wspólników spółek projektowych.

Uchwały wspólników spółek projektowych Bałtyk II oraz Bałtyk III dotyczą wyłącznie Devex.

Dalsze nakłady inwestycyjne, obejmujące etap budowy (nakłady inwestycyjne na budowę Capex), będą przedmiotem odrębnych decyzji wspólników.

Łączna wartość inwestycji w morskie farmy wiatrowe może sięgnąć 24 mld zł

Polenergia informuje jednak, że realizacja projektów zgodnie z harmonogramem wynikającym ze zaktualizowanego budżetu skutkować będzie koniecznością poniesienia przez spółki Bałtyk II oraz Bałtyk III, w okresie przed rozpoczęciem prac budowlanych, poza Devexem, również części nakładów stanowiących Capex, który ostatecznie zostanie ujęty w budżecie fazy budowy. Według obecnych szacunków wydatki te mogą wynieść ok. 2,8-3,2 mld zł, wobec całkowitego budżetu fazy budowy szacowanego w przedziale 21-24 mld zł. Polenergia zastrzega, że informacja ta nie ma charakteru wiążącego i może ulec zmianie.

Morskie farmy wiatrowe Bałtyk II i Bałtyk III mają mieć moc 720 MW każda, czyli razem 1440 MW. Mają być zlokalizowane na wysokości Łeby w odległości 37 km i 22 km od brzegu. Farmy Bałtyk II i III zostaną przyłączone do stacji elektroenergetycznej PSE Słupsk Wierzbięcino.

W przygotowaniu jest także trzecia farma wiatrowa Bałtyk I o mocy 1,56 GW, która ma powstać w drugiej fazie rozwoju polskiej morskiej energetyki wiatrowej, będzie znajdować się ok. 81 km od linii brzegowej, również na wysokości Łeby.

Trwają rozmowy z instytucjami finansowymi ws. pozyskania pieniędzy

W maju 2023 r. Polenergia zapewniała, że prowadzi rozmowy z wieloma instytucjami, w tym z międzynarodowymi instytucjami finansującymi, w sprawie finansowania budowy morskich farm wiatrowych. Doradcą finansowym przy pozyskaniu finansowania dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk został Santander Corporate & Investment Banking.

Jak wtedy przyznano, nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, jaki jest zakładany udział kapitału własnego w finansowaniu projektów morskich farm wiatrowych.

- Spółka będzie dążyła do osiągnięcia optymalnej struktury finansowej poprzez maksymalizację udziału finansowania dłużnego. Ostateczny udział kapitału własnego będzie pochodną wielu czynników, w tym m.in. ostatecznego budżetu realizacji projektów, finalnej wysokości ceny w kontrakcie różnicowym oraz wyniku negocjacji z bankami finansującymi - odpowiada Polenergia.

Obecnie największym udziałowcem Polenergii jest fundusz Mansa Investments posiadający 42,84 proc. akcji. Mansa Investments jest pośrednio kontrolowana przez Dominikę Kulczyk.

Z kolei fundusz BIF IV Europe Holdings posiada 31,91 proc. akcji spółki.

Akcje Polenergii posiadają także PTE Allianz (7,83 proc.) i OFE Nationale Nederlanden (5,92 proc.). Reszta, czyli 11,50 proc. akcji, należy do drobnych akcjonariuszy.

Pod koniec 2024 r. Polenergia ma przedstawić swoją nową strategię.

Equinor to norweska firma energetyczna. W Polsce także rozwija odnawialne źródła na lądzie poprzez spółkę zależną Wento, w portfelu której znajdują się projekty farm słonecznych o łącznej mocy 1,6 GW.

Equinor jest również kluczowym i długoterminowym eksporterem gazu naturalnego do Polski. Dostarcza ok. 2,4 mld m3 błękitnego paliwa rocznie z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego za pośrednictwem Baltic Pipe, przyczyniając się do zwiększania bezpieczeństwa energetycznego Polski.