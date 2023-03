Budowę atomówki wynegocjuje z Koreańczykami jedna spółka

Po stronie polskiej powstanie jedna spółka do negocjacji z Koreańczykami ws. budowy elektrowni jądrowej w Polsce - zapowiedział 2 marca minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Umowa o zasadach funkcjonowania tej spółki zostanie podpisana w przyszłym tygodniu.

Jacek Sasin: ustalamy szczegóły współpracy polsko-koreańskiej

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w czwartek w Radiu Plus był pytany, co się wydarzy w najbliższym czasie w sprawie współpracy polsko-koreańskiej dotyczącej budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

"Ustalamy szczegóły współpracy. To jest projekt obliczony na najbliższe 10 lat. Po stronie polskiej udało nam się doprowadzić do porozumienia polskich podmiotów Polskiej Grupy Energetycznej - spółki skarbu państwa, z ZE PAK - spółką Grupy Polsat, naszym partnerem prywatnym, biznesowym. Wczoraj zakończyły się rozmowy i negocjacje dotyczące zasad współpracy i powołania wspólnej spółki, która dla Koreańczyków będzie polską stroną, jednym partnerem do rozmowy" - poinformował Sasin.

Jak wyjaśnił szef MAP, bardzo trudno jest prowadzić rozmowy, jeśli Koreańczycy mają równolegle rozmawiać z PGE i ZE PAK.

"W przyszłym tygodniu będzie podpisana umowa o zasadach funkcjonowania tej spółki i potrzebna jest zgoda UOKiK. We wtorek prawdopodobnie taki wniosek do UOKiK trafi. To jest kwestia kilku tygodni i spółka będzie mogła stać się faktem" - zapowiedział minister.

Sasin: być może w marcu podpisanie z Koreańczykami umowy o współpracy

Jacek Sasin dodał, że niezależnie od tego finalizowane są rozmowy na poziomie odpowiednich resortów: polskiego Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Handlu Korei Płd.

"To zaowocuje, mam nadzieję, jeszcze w marcu wizytą mojego odpowiednika po stronie koreańskiej (...) w Warszawie i podpisaniem umowy o mocnej współpracy w zakresie energetyki jądrowej, wsparciu dla tej inwestycji z powołaniem komitetu sterującego, który będzie na bieżąco monitorował postępy prac" - podkreślił wicepremier.

Jesienią 2022 r. ZE PAK, PGE i koreański koncern KHNP podpisały list intencyjny ws. opracowania planu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię reaktorów APR 1400. Jednocześnie Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Korei Płd. zawarły porozumienie ws. współpracy i poparcia dla projektu budowy w Pątnowie.

Pod koniec 2022 r. KHNP, jego spółka-matka - koncern KEPCO, oraz szereg instytucji finansowych z Korei Płd. podpisali memorandum o współpracy przy finansowaniu zagranicznych projektów jądrowych. Obok obu firm memorandum "Nuclear Power Plant Financing Team Korea" podpisały rządowe instytucje finansowe: Korea Development Bank, Export-Import Bank of Korea i Korea Trade Insurance Corporation, a także banki komercyjne: Industrial Bank of Korea, Kookmin Bank, Shinhan Bank, Woori Bank, Nonghyup Bank i Hana Bank.

Budowie polskich elektrowni jądrowych będzie poświęcona debata "Energetyka jądrowa", która rozpocznie się o 16.30 w dniu 24 kwietnia na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.