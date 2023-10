Budownictwo infrastrukturalne ciągnie wyniki Compremum

Wzrost przychodów do 146,1 mln zł (+37 proc. rok do roku), zwiększenie zysku operacyjnego do 39,2 mln zł (+87 proc. rok do roku) i podwojenie zysku netto (27,5 mln zł, +98 proc. rok do roku) to najistotniejsze osiągnięcia finansowe Grupy Compremum w pierwszym półroczu 2023 roku.

Był to kolejny okres dominacji segmentu budownictwa infrastrukturalnego w strukturze przychodów. Długoterminowo spółka będzie również mocno stawiać na rozwój w segmencie OZE.

Kluczową rolę dla dobrych wyników finansowych wciąż stanowi kontrakt konsorcjalny dotyczący budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK SA.

Należąca do Grupy Compremum spółka SPC-2 wykonuje w tym projekcie prace w zakresie części pasywnej systemu komunikacji dla polskich kolei.

Mimo wielu utrudnień i przeszkód, Compremum dokłada wszelkich starań, aby utrzymać stabilny poziom realizacji projektu GSM-R, co w konsekwencji przekłada się na dobre wyniki sprzedażowe Grupy. SPC-2 wykazuje wysokie zaawansowanie rzeczowe prac powierzonych na kontrakcie - na koniec czerwca zrealizowała blisko 80 proc. robót w zakresie rurociągu kablowego.

Pierwsze półrocze 2023 to okres intensywnych prac przy budowie rurociągów solanki

Pierwsze półrocze 2023 to również okres intensywnych prac w ramach rozpoczętego pod koniec 2022 roku kontraktu na budowę rurociągów solanki. Umowa z Inowrocławskimi Kopalniami Soli Solino SA z Grupy Kapitałowej Orlen obejmuje realizację dwóch zadań: I - budowa rurociągu solanki z komory zasuw w Broniewicach do KS i PMRiP Góra; II - budowa rurociągu solanki z KS Mogilno do komory zasuw w Broniewicach. Całość kontraktu opiewa na kwotę blisko 155 mln złotych netto, a jego zakończenie przewidziane jest w pierwszym półroczu 2024 roku.

Władze Compremum wskazują, że pozyskane na tego typu projektach kompetencje i referencje będą dużym atutem do pozyskania kolejnych kontraktów w segmencie budownictwa specjalistycznego.



- Chcemy rozwijać się obszarze wysokospecjalistycznych prac budowlanych dla różnych gałęzi przemysłu. Nie ukrywamy, że w związku z rozwojem segmentu OZE interesują nas również prace budowlane w sektorze energetycznym - mówi Łukasz Fojt, wiceprezes zarządu Compremum.



Istotnym wydarzeniem korporacyjnym pierwszego półrocza 2023 roku, mającym wpływ na wyniki finansowe w Grupie Compremum, była sprzedaż fabryki stolarki otworowej w podpoznańskich Słonawach. Pomimo zachowania stabilnego poziomu zamówień i utrzymania tendencji wzrostowej w eksporcie produktów na rynek amerykański segment ten, jako jedyny, odnotował w 2022 roku stratę na poziomie wyniku brutto na sprzedaży. Stolarka otworowa stawała się coraz mniej zbieżna z nowym profilem Grupy Compremum.