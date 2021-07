Budynki emitują 40 proc. CO2. To zapowiada wysokie koszty

Zaproponowany przez Komisję Europejską pakiet Fit for 55 wiele miejsca poświęca budynkom, które odpowiadają za ok. 40 proc. zużycia energii. Budynki będą więc jednym z najważniejszych pól walki o zeroemisyjność unijnej gospodarki w 2050 r. Z jednej strony będzie to oznaczało rozwój nowych technologii i wielkie inwestycje w termomodernizację, z drugiej może pociągnąć wzrost kosztów ogrzewania - mówi WNP.PL Aleksandra Stępniak, konsultant ds. efektywności energetycznej w Danfoss Poland.

Zapłacą dostawcy paliw. Czyli klienci

Wymiana pieca to mało. Potrzebna termomodernizacja

Kompleksowa, czyli jaka?

Budynki prawie zeroenergetyczne już powstają

W przypadku mniejszych ośrodków, gdzie istnieją źródła ciepła o mocy poniżej 50 MW, które obecnie nie są objęte systemem ETS, pojawią się nowe koszty.- To są na razie ogólne założenia, które przez najbliższe 2 lata będą negocjowane. Zgodnie z nimi mini-ETS miałby być systemem aukcyjnym, ale pozbawionym darmowych uprawnień do emisji. Opłaty w ramach systemu będą obejmowały sprzedawców paliw, a nie pojedyncze wspólnoty mieszkaniowe, małe firmy czy właścicieli domów jednorodzinnych. Jednak w przypadku tych pojedynczych, indywidualnych źródeł ciepła można się spodziewać wzrostu kosztów ogrzewania – opłaty w ramach systemu zostaną bowiem na pewno uwzględnione w kosztach paliwa - dodaje Aleksandra Stępniak.Producenci i sprzedawcy paliw na rzecz sektora budynkowego, np. węgla czy gazu ziemnego, będą musieli wejść do systemu ETS i swoje koszty z tym związane przerzucą na klientów końcowych. To oznacza, że koszty paliw czy ciepła pójdą w górę - co do tego nie ma żadnych wątpliwości.- Zakłada się, że pakiet Fit for 55 może istotnie wpłynąć na wzrost kosztów dla zwykłych obywateli, podrożeją koszty transportu wskutek droższego paliwa, będą również wyższe koszty ogrzewania. W przypadku budynków jedynym sposobem na obniżenie kosztów ogrzewania jest poprawa efektywności energetycznej. Dlatego mają powstać specjalne fundusze celowe na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego, m.in. nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny, zasilany w przyszłości z 25 proc. wpływów w ramach mini-ETS-u - tłumaczy Aleksandra Stępniak.Bez poprawy efektywności energetycznej budynków poprzez kompleksową modernizację energetyczną, nie osiągniemy obniżenia kosztów ogrzewania. Widać to na przykładzie programu Czyste Powietrze, gdzie mieszkańcy rezygnują z kotłów węglowych i zastępują je np. kotłami gazowymi. Okazuje się, że jeżeli dodatkowo nie przeprowadzą inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, to koszty ogrzewania wzrosną, pomimo tego, że mają bardziej efektywne i czystsze źródło ciepła.Dzieje się tak, ponieważ samo paliwo jest droższe, dlatego niezbędne są działania nakierowane na poprawę efektywności energetycznej oraz promocję OZE w budownictwie mieszkaniowym. Chociażby w postaci modernizacji systemu ogrzewania, instalacji zaworów i głowic termostatycznych na każdym grzejniku, co zgodnie z polskimi regulacjami jest obecnie obowiązkiem przy wymianie źródła ciepła, a do tego jest działaniem niskokosztowym. Warto, aby tego typu programy premiowały kompleksowe podejście i głęboką modernizację umożliwiającą znacznie większą redukcję zużycia energii.W przypadku mieszkańców indywidualnych program Mój Prąd można łączyć z programem Czyste Powietrze. W praktyce polega to na tym, że już teraz można uzyskać większą premię, jeśli do działań termomodernizacyjnych doda się fotowoltaikę. Podobnie jest w przypadku Funduszu Termomodernizacji i Remontów, dedykowanego głównie wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.Dalszy rozwój rozproszonej energetyki słonecznej może zostać zahamowany przez zapowiedzi rządu dotyczące nowych, mniej korzystnych dla prosumentów zasad rozliczania energii wytworzonej w indywidualnych źródłach fotowoltaicznych.- Kompleksowa termomodernizacja oznacza, że zajmujemy się zarówno skorupą budynku, czyli wszystkimi przegrodami zewnętrznymi, jak i automatyką w środku, czyli optymalizacją instalacji ogrzewania i optymalizacją zużycia ciepłej wody użytkowej. Jeżeli nie możemy sobie pozwolić na kompleksową modernizację, to ważne są przynajmniej częściowe działania, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii, takie jak np. modernizacja systemu ogrzewania wraz z instalacją urządzeń do automatycznej regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu - zaznacza Aleksandra Stępniak.Zwraca uwagę, że w kontekście planowanego stworzenia ETS dla sektora budynkowego również potrzeba jak najszybszego odejścia od spalania paliw kopalnych w budynkach, czyli wymiany kotłów na paliwa stałe na niskoemisyjne źródła, ale również stopniowego odejścia od gazu.Propozycja KE podaje konkretne wartości dot. renowacji budynków. Zgodnie z nimi, sektor publiczny będzie zobowiązany do corocznej renowacji 3 proc. swoich budynków; obecnie poziom renowacji budynków w UE wynosi ok. 1 proc. rocznie.Efektywność energetyczna w budynkach nie jest nowym zjawiskiem - jest promowana od wielu lat. Przypomnijmy, że od początku 2021 r. obowiązują regulacje mówiące, że powstawać mogą tylko budynki o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię.- Te regulacje zostaną podtrzymane. Może się okazać w przyszłości, że wskutek planowanej rewizji dyrektywy EPBD trzeba będzie te przepisy zrewidować i pojawią się nowe wskaźniki. Od stycznia 2021 r. w Polsce w przypadku nowego budynku jednorodzinnego zapotrzebowanie na energię nie może być wyższe niż 70 kWh rocznie na metr kwadratowy, dla budynków wielorodzinnych jest to 65 kWh na metr kwadratowy w ciągu roku, a dla budynków użyteczności publicznej limit ten wynosi 45 kWh (ten limit nie dotyczy budynków opieki zdrowotnej) - podkreśla Aleksandra Stępniak.Obecnie państwa UE samodzielnie określają, co to znaczy "budynek o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię". Raczej nie należy się spodziewać, że KE narzuci wysokość takich wskaźników, choć mogą pojawić się zalecenia, aby stopniowo każde państwo obniżało swoje wskaźniki.