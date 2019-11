Budynki produkujące energię to przyszłość

W naszym czwartym budynku, oddanym w 2019 r., produkujemy tyle energii, że jest on samowystarczalny energetycznie. Obecnie uruchamiamy instalację fotowoltaiczną o mocy 27 kW na jego dachu - mówi WNP.PL Mirosław Czarnik, prezes GPP Business Park.

Całkowite roczne nakłady energii pierwotnej dla nowego budynku biurowego GPP Business Park - Bloch - nie powinny przekroczyć 57 kWh na metr kw. Warto przypomnieć, że zgodnie z normami prawnymi, jakie będą obowiązywały od roku 2021, wartość ta nie powinna przekraczać 115 kWh na mkw. rocznie. Dla obecnie budowanych budynków biurowych nakłady energii pierwotnej nie powinny przekroczyć 180 kWh na mkw. rocznie.Fotowoltaika to nie jedyne własne źródło energii GPP Business Park. W obiekcie zastosowano również gazowe pompy ciepła oraz dwa silniki do trigeneracji - jednoczesnej produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu - napędzane gazem ziemnym.- Wykorzystujemy dwa mniejsze silniki trigeneracji - o mocy 50 kW każdy - zamiast jednego dużego, co daje nam większą elastyczność w okresach przejściowych, tzn. kiedy nie potrzeba dużych ilości ciepła i chłodu. Wtedy jeden silnik można wyłączyć, a pracuje drugi - wyjaśnia Mirosław Czarnik.Instalacja trigeneracji powinna zwrócić się w okresie od czterech do sześciu lat.W GPP Business Park najemcy ponoszą 50 proc. niższe koszty z tytułu zużycia mediów w porównaniu do cen rynkowych, przy zapewnieniu 20-40 proc. wyższego komfortu w pomieszczeniach, co bardzo korzystnie przekłada się na lepsze samopoczucie, wyższą wydajność pracy i niższą zachorowalność pracowników.Pomimo tego, że budowa zrównoważonych budynków biurowych, spełniających normy obowiązujące od 2021 r., jest wciąż droższa niż obiektów budowanych w standardowych technologiach, to różnica ta maleje z dnia na dzień. Warto pamiętać o tym, że już dziś jest to ekonomicznie opłacalne.Mirosław Czarnik będzie jednym z uczestników konferencji 4Buildings, jaka w dniach 15-17 listopada odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach . Mirosław Czarnik weźmie udział w sesji "Nie szklane, lecz zielone. OZE w budownictwie XXI wieku", która odbędzie się 15 listopada 2019 w godz. 11:30-12:30.