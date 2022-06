Burdż Khalifa, Gdańsk i Warszawa w cyfrowej awangardzie. Przyszłość mamy już dziś

Transformacja energetyczna to nie tylko rozwój odnawialnych źródeł energii, to także systemy zarządzania siecią energetyczną - takie, jak wirtualna elektrownia, oraz systemy zarządzania budynkami - mówi WNP.PL Marcin Wasilewski, wiceprezes ABB w Polsce.

Narzędziem do zarządzenia zależnymi od pogody źródłami odnawialnymi może być wirtualna elektrownia. To są systemy grupujące wiele małych źródeł wytwarzania energii w jedno większe, które jest widoczne dla operatora.

W nowoczesnych obiektach instalowane są systemy zarządzania budynkiem (BMS) pozwalające sterować m.in. ogrzewaniem, oświetleniem i wentylacją.

Elementem nowoczesnego miasta będą m.in. instalacje do magazynowania energii oraz infrastruktura do elektromobilności.

- Jak każda rewolucja, rozwój źródeł odnawialnych ma swoje pozytywy i to na pewno jest demokratyzacja produkcji energii elektrycznej. Oznacza to, że przysłowiowy Kowalski na swoim dachu generuje energię. Dzisiaj w Polsce mamy już milion takich wytwórców. I to jest bardzo dobre, jeśli patrzymy przez pryzmat redukcji emisji CO2 i zwiększania efektywności wytwarzania energii elektrycznej - mówi WNP.PL Marcin Wasilewski, wiceprezes ABB w Polsce.

Zielona energia zasili inteligentne miasto

Rozwój OZE jest jednak także źródłem potencjalnych zagrożeń i ryzyka dla systemu elektroenergetycznego.

- Narzędziem do zarządzenia tym ryzykiem jest m.in. wirtualna elektrownia. To są systemy grupujące wiele małych źródeł wytwarzania energii w jedno większe, które jest widoczne dla operatora - dodaje Marcin Wasilewski.

Rozwój źródeł odnawialnych jest powiązany z rozwojem inteligentnych miast, a w tym także inteligentnych budynków.

Po pierwsze: warto zarządzać energią w budynku

- Mówiąc o smart city, warto wspomnieć o pięciu elementach. Pierwszym są systemy zarządzania w budynkach, jak np. systemy wentylacji i oświetlenia. Dobrym przykładem ich wykorzystania jest Szpital Bielański w Warszawie czy też Burdż Khalifa w Dubaju, gdzie takie systemy zainstalowano - informuje Marcin Wasilewski.

Szpital Bielański to obecnie największa placówka medyczna samorządu warszawskiego - co roku jest w nim hospitalizowanych około 35 tys. chorych. Obecnie trwa budowa nowego skrzydła szpitala.

Szpital Bielański będzie jedną z niewielu placówek medycznych w Polsce wyposażonych w zaawansowany system zarządzania budynkiem (BMS). Rozwiązanie pozwoli sterować instalacjami technologicznymi, m.in. ogrzewaniem czy windami, monitorować ich stan oraz utrzymywać zdefiniowane wcześniej parametry.

Wszystkie dane dostępne będą zarówno lokalnie, w pomieszczeniu operatora BMS w szpitalu, jak i zdalnie, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze - na platformie chmurowej. Dodatkowy system cyfrowy ma kontrolować obciążenie układu zasilania w różnych scenariuszach.

Magazynowanie, e-mobilność i infrastruktura

Drugi element inteligentnego miasta to magazynowanie energii tak istotne przy wytwarzaniu energii w źródłach odnawialnych, bo pozwalające niwelować ich niestabilność

Trzeci element to infrastruktura do elektromobilności. Nierozerwalnym elementem transformacji jest również przestawienie transportu ze spalinowego na elektryczny.

Kolejne rozwiązanie to elektroniczne, cyfrowe rozdzielnice i infrastruktura, której nie widzimy, a która umożliwia lepsze sterowanie oraz lepszą diagnozę stanu sprzętu.

- Na końcu warto wspomnieć o rozbudowanych systemach sterowania. W dużych projektach, jak utylizacja odpadów jest to niezbędne. Obecnie taki projekt realizujemy w Gdańsku w Porcie Czystej Energii - wskazuje Marcin Wasilewski.

Odpady dadzą ciepło i energię, system dostarczy dane

Port Czystej Energii to zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Instalacja przetworzy ok. 160 tys. ton odpadów z Gdańska i 34 pomorskich gmin, generując przy tym nawet 109 GWh energii elektrycznej i 509 TJ ciepła w skali roku.

W budowanym obiekcie ABB zainstaluje rozproszony system sterowania wraz z pakietami komunikacyjnymi. Taki system to najważniejszy element służący do zarządzania zakładem. W ramach całościowego rozwiązania zainstalowanych zostanie kilkanaście zdalnych szaf z modułami wejścia/wyjścia, odpornych na warunki środowiskowe (jak temperatura, zapylenie, drgania) oraz dodatkowe szafy sterowników. Cyfrowy system ograniczy konieczność wykorzystania kabli, co pozwoli obniżyć koszty montażu i skróci czas instalacji.

W gdańskiej spalarni do systemu trafi ponad trzy i pół tysiąca sygnałów, które mają istotne znaczenie dla procesu spalania i wytwarzania energii. Sygnały będą cyfrowo przetwarzane, a następnie wizualizowane na stacjach operatorskich o rozszerzonej funkcjonalności. Dodatkowy podsystem zadba o dane historyczne. Operator zostanie wyposażony we wszystkie instrumenty potrzebne do optymalnej kontroli tego, co dzieje się w zakładzie.

