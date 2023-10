Burkina Faso chce mieć elektrownię atomową szybciej niż Polska

Coraz bardziej egzotyczne kraje włączają się do wyścigu po elektrownię atomową. Tym razem aspiracje zgłosiła afrykańska Burkina Faso. Kraj ten chce w 2030 roku uruchomić siłownię jądrową.

Burkina Faso spodziewa się, że do 2030 r. zbuduje w kraju elektrownię jądrową - zapowiedział minister energii, górnictwa i kamieniołomów Simon-Pierre Bussim w przemówieniu podczas Rosyjskiego Tygodnia Energii.

Według niego kraj już rozwija współpracę z rosyjskimi firmami z branży energetycznej.

- Rozwijamy już współpracę z naszymi partnerami z Rosji. W ramach Rosyjskiego Tygodnia Energii planujemy podjąć zobowiązania, aby dowiedzieć się, jak uzupełnić deficyt energii - dodał minister.

Bussim zauważył, że obecne zapotrzebowanie kraju na energię elektryczną szacowane jest na ponad 500 MW, a do 2030 roku może się potroić.

Obecność Rosji w projekcie nie jest przypadkowa. Burkina Faso to kraj, w którym ścierają się interesy rosyjskie i francuskie, obecnie góra są ci pierwsi. Rządząca krajem junta chce szerszej współpracy z Rosją.

Jeśliby faktycznie w tym kraju powstała do 2030 roku siłownia, to Burkina Faso miałaby szybciej atomówkę niż nasz kraj. Wydaje się to być jednak wielce wątpliwe. Na przeszkodzie mogą stanąć przede wszystkim względy finansowe.

Przy założeniu, że elektrownia miałaby około 1500 MW mocy i kosztowałaby kilkanaście miliardów dolarów, oznaczałoby to wydatki na poziomie ponad 20 proc. PKB kraju.