Buzek: szkoda, że Polska nie wpisała się w strategię, jaką przyjęły kraje UE

Szkoda, że Polska nie wpisała się w strategię, którą przyjęły pozostałe kraje UE. To wygląda tak, jak byśmy byli z boku, grali w zupełnie innej drużynie - powiedział europoseł i b. premier Jerzy Buzek komentując porozumienie ws. osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r.

Przywódcy unijni porozumieli się w czwartek na szczycie w Brukseli w sprawie osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Polska, jak podkreślono we wnioskach, nie mogła "zobowiązać się do realizacji tego celu" na tym etapie.

Szefowie państw i rządów mają wrócić do tej sprawy w czerwcu 2020 roku.

Tymczasem Buzek żałuje, że nasz kraj nie wpisał się w pełni w ten program, który przygotowała Komisja Europejska dla całej Unii Europejskiej. Przyznał jednak, że Polska ma rzeczywiście trudniejszą sytuację od innych krajów, bo ma ogromne zapóźnienia w tej kwestii. "Szkoda, że poprzednie rządy, a zwłaszcza obecny rząd tak mało zrobiły, aby nas przygotować do tego, co było oczywiste. Wiadomo było, że zagrożenia klimatyczne, ale także środowiskowe są ogromne" - powiedział.

B. premier pytał m.in. dlaczego nie kontynuowano reformy górnictwa węgla kamiennego, którą jego rząd zaczął w 1998 roku, dlaczego nie mamy gazu ziemnego z Norwegii od 2006-2007 roku, a przecież było wszystko załatwione, dlaczego ceny węgla są dzisiaj nierealne, tzn. zaniżone i przez to nie potrafimy ocenić tak naprawdę, ile nas kosztuje jego wydobycie, dlaczego sprowadzamy węgiel z Rosji.

Według niego Polska miała sporo czasu, aby się przygotować do neutralności klimatycznej. Jak mówił, nie bardzo rozumie, dlaczego my się w tej kwestii nie wpisujemy w to, w co wpisały się pozostałe kraje UE, że do 2050 roku możemy mieć neutralność klimatyczną.

"To jest trzydzieści lat, możemy inwestować, możemy wprowadzać innowacje, możemy uczyć się od innych, którzy są już do przodu. To jest jakby wotum nieufności wobec polskiego biznesu, Polek i Polaków, że oni nie dadzą sobie rady" - mówił i dodał, iż "szkoda, że Polska nie wpisała się w strategię, która przyjęły pozostałe kraje UE, bo to wygląda tak, jak byśmy byli z boku, jak byśmy grali w zupełnie innej drużynie".

Buzek odniósł się również do czwartkowych wyborów do brytyjskiej Izby Gmin, w których partia Konserwatywna premiera Borisa Johnsona zdecydowanie wygrała i będzie miała w niej bezwzględną większość.

Według niego Brytyjczycy w zasadzie zadecydowali, że wychodzą z Unii Europejskiej. Jego zdaniem skazują się jednak na bardzo trudne lata. B. premier ma nadzieję, że mimo to, relacje zarówno UE jak i Polski z Wielką Brytanią ułożą się i będą bardzo dobre. "Dobrze. Skoro trzeba rozstańmy się jak najszybciej, układajmy stosunki od nowa. To nie jest dobra wiadomość, ani dla Unii ani - jestem przekonany - dla większości Brytyjczyków, ale skoro tego chcą i w tym kierunku idą nikt nie powinien im przeszkadzać. Natomiast powinniśmy sobie nawzajem pomagać" - powiedział.

Również obecny europoseł i b. premier Marek Belka jest przekonany, że czwartkowe wybory przypieczętowały brexit. "Paradoksalnie, sam brexit to klęska, ale to, co się stało (wyniki wyborów), ja uważam za rzecz w sumie pozytywną. Bo okres niepewności, jaki trwał kilka lat psuł samą Europę, jak i stosunki europejsko-brytyjskie i samą Wielką Brytanię" - powiedział Belka.

Według niego, przyjdzie teraz czas na nowe zadanie dla Unii Europejskiej i jej władz - jak zagospodarować sytuację postbrexitowską, jak ułożyć stosunki z Wielką Brytanią.