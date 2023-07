Był boom, a jest dołek. Ta branża mocno wyhamowała i wiemy dlaczego

Polska branża pomp ciepła, która jeszcze niedawno przeżywała boom, dziś odnotowuje wyraźny spadek tempa sprzedaży. Co się do niego przyczyniło i czy jest szansa na odbicie na rynku?

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) zaznacza, że po I kwartale 2023 r. szacunki w wariancie optymistycznym wskazywały, że w 2023 r. w porównaniu do 2022 r. dla pomp ciepła powietrze-woda wzrost sprzedaży może sięgnąć 20-30 proc., a dla gruntowych - 40-50 proc.

- Dziś informacje napływające z rynku powodują, że trzeba wziąć pod uwagę istotną korektę tych prognoz. Magazyny dystrybutorów są pełne, a polska branża pomp ciepła odnotowuje wyraźny spadek tempa sprzedaży - komentuje PORT PC.

PORT PC wskazuje, że w całym 2023 r. w przypadku powietrznych pomp ciepła może nastąpić spadek sprzedaży o 20-30 proc.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) wskazuje, że jeszcze w maju 2023 r. przy podsumowaniu I kwartału 2023 r. przewidywała, że w 2023 r. sprzedaż pomp ciepła w Polsce będzie nadal rosła, choć nie w tak rekordowym tempie jak w 2022 r.

PORT PC przypomina, że szacunki wskazywały, iż w 2023 r. w porównaniu do 2022 r. dla pomp ciepła powietrze-woda wzrosty sprzedaży mogą sięgnąć 20-30 proc., a dla gruntowych - 40-50 proc.

- Dziś informacje napływające z rynku powodują, że trzeba wziąć pod uwagę istotną korektę tych prognoz. Magazyny dystrybutorów są pełne, a polska branża pomp ciepła odnotowuje wyraźny spadek tempa sprzedaży - komentuje PORT PC.

Spowolnienie inwestycji budowlanych oraz relacje cen prądu i gazu nie sprzyjają pompom ciepła

Organizacja wskazuje, że w Polsce obserwowane jest znaczne spowolnienie inwestycji w sektorze budowlanym (nowe budynki, modernizacje i remonty).

- Wyraźne piętno odciska tu dwucyfrowa inflacja, jedna z najwyższych w Europie, przekładająca się m.in. na znaczący wzrost cen materiałów, urządzeń i robocizny, a także wysokie koszty kredytowania oraz niepewność inwestorów co do ich sytuacji ekonomicznej i kondycji naszej gospodarki w najbliższych latach. Coraz dobitniej mówi się o stagflacji w Polsce i coraz mocniej wpływa to na potencjał sprzedaży pomp ciepła - komentuje PORT PC.

PORT PC dodaje, że „z uwagi na utrzymujące się wysokie ceny energii elektrycznej oraz ich niekorzystną relację do cen gazu ziemnego wielu inwestorów planujących montaż czy wymianę urządzenia grzewczego nie jest przekonanych, czy pompa ciepła będzie opłacalnym rozwiązaniem”.

- I trudno się dziwić, ponieważ pomimo kilkukrotnie (3-4 razy) wyższej efektywności pomp ciepła niż np. kondensacyjnych kotłów gazowych koszty ich eksploatacji w relatywnie dobrze zaizolowanym jak na polskie uwarunkowania budynku jednorodzinnym aktualnie kształtują się na porównywalnym poziomie - stwierdza PORT PC.

Sytuacja diametralnie się zmienia po montażu fotowoltaiki, „bo dzięki niej rachunki za ogrzewanie domu przy wykorzystaniu pompy ciepła mogą spaść nawet o połowę”, ale zaznacza, że jednak dla inwestorów oznacza to kolejne wydatki na starcie.

Zdaniem PORT PC brakuje konsekwentnej polityki sprzyjającej transformacji w ogrzewnictwie, w tym jednoznacznych deklaracji rządu, że wspiera upowszechnienie technologii pomp ciepła i podejmie w tym celu konkretne działania.

Organizacja uważa, że pilną sprawą jest m.in. wprowadzenie specjalnych taryf energetycznych dla użytkowników tych urządzeń.

Zwraca uwagę na pozytywny wpływ na sprzedaż pomp ciepła krajowych programów i wskazuje, że dofinansowanie do inwestycji w pompę ciepła oferują właścicielom domów jednorodzinnych aż trzy programy: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” 5.0 i „Moje Ciepło”. PORT PC szacuje, że w 2023 r. w Polsce będzie objętych dofinansowaniem z krajowych programów wsparcia około 110 tys. instalowanych pomp ciepła.

Sygnały z rynku sugerują w I półroczu 2023 r. nastąpił spadek w segmencie pomp ciepła powietrze-woda

PORT PC podała, że kompletne dane do podsumowania I półrocza 2023 r. będą dostępne za kilka tygodni i dopiero one pokażą, jak wygląda sytuacja.

- Dziś sygnały napływające z rynku sugerują, że w I półroczu 2023 r. w segmencie pomp ciepła powietrze-woda możemy się spodziewać pewnych spadków w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r., a zarazem utrzymania tendencji wzrostowej w segmencie gruntowych pomp ciepła. W przypadku tej drugiej grupy urządzeń wzrost będzie jednak mniejszy niż w I kwartale 2023 r. - stwierdza organizacja.

Korekta prognoz na cały 2023 r. jest zatem prawdopodobna.

- Jeszcze po I kwartale tego roku przewidywaliśmy w wariancie optymistycznym, że w ujęciu rocznym sprzedaż pomp ciepła typu powietrze-woda wzrośnie o 20-30 proc., a gruntowych pomp ciepła - o 40-50 proc. w porównaniu z 2022 r. Dane sprzedażowe za I półrocze tego roku skłaniają jednak do mniej optymistycznych szacunków - wskazuje PORT PC.

- W przypadku gruntowych pomp ciepła można liczyć na wzrost rynku w 2023 r. o 20-30 proc. rok do roku. Natomiast przewidywany spadek sprzedaży powietrznych pomp ciepła w I półroczu 2023 r. może sięgać ponad 30 proc. w odniesieniu do I półrocza 2022, a w całym roku 2023 - 20-30 proc. W negatywnym scenariuszu spadek sprzedaży pomp ciepła powietrze-woda w całym 2023 r. przekroczy 40 proc. - komentuje PORT PC.

Zaznacza przy tym, że do ogromnego wzrostu zainteresowania inwestorów pompami ciepła w 2022 r. przyczyniły się również obawy o dostępność paliw kopalnych (gazu ziemnego, węgla) czy odnawialnych paliw stałych (drewna, pelletu) oraz spodziewany drastyczny wzrost cen tych paliw.

- Obecnie, gdy sytuacja na światowym i polskim rynku paliw się unormowała, a nasz rząd wciąż zapewnia wysokie dofinansowanie do gazu ziemnego dla gospodarstw domowych w Polsce, stawiające pod znakiem zapytania konkurencyjność inwestycji w pompę ciepła, trudno liczyć na powtórzenie sukcesu sprzedażowego z ubiegłego roku - stwierdza PORT PC.

PORT PC podał w maju 2023 r., że wg szacunków w I kwartale 2023 r. na polskim rynku sprzedano ogólnie 43-47 tys. pomp ciepła (tj. łącznie - powietrze-woda i gruntowych).