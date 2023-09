Beata Szydło, europarlamentarzystka i była premier polskiego rządu podkreśla, że według nowych wyliczeń koszt realizacji pakietu Fit for 55 wzrósł o 50 proc. i ma sięgnąć 700 mld euro rocznie.

- Polska gospodarka powinna znaleźć sobie pewną niszę, w której będziemy konkurencyjni, a wręcz mieli przewagę, aby zniwelować skutki wprowadzenia tych regulacji. Choć niosą za sobą wiele zagrożeń, mają również pozytywny wpływ. Na ten moment wydaje się jednak, że tych zagrożeń jest więcej - mówi Beata Szydło.

Transformacja energetyki, węgiel, koszty Fit for 55 i relacje z Ukrainą - to główne tematy, o których rozmawiamy z europarlamentarzystką, która w latach 2015-2017 stała na czele polskiego rządu.

Pełna treść wywiadu już wkrótce ukaże się na łamach wydawanego przez nas magazynu gospodarczego "Nowy Przemysł".

Jak ostatnie unijne regulacje środowiskowe wpłyną na kształt polskiej gospodarki? Które z nich są zagrożeniem dla kondycji naszych firm, a które być może poprawią ich konkurencyjność?

- Niewątpliwie cała polityka klimatyczna Unii Europejskiej będzie miała ogromny wpływ na gospodarkę Polski. Komisarz Ursula von der Leyen podczas corocznego wystąpienia w Parlamencie Europejskim dotyczącego stanu UE podkreślała, że w realizacji tej polityki trzeba jeszcze bardziej przyspieszyć, trzeba dekarbonizować gospodarkę. Jednocześnie mówiła, że kluczowy dla nas będzie dostęp do surowców krytycznych. To wszystko ma budować przewagę Unii.

W mojej ocenie są to pobożne życzenia. Jeśli chodzi o dostęp do surowców krytycznych, to jesteśmy w tym aspekcie całkowicie uzależnieni od państw trzecich, a rywalizacja o dostęp do nich nie będzie ani łatwa, ani tania. Dlatego uważam, że zmiany, które proponuje Komisja Europejska, dotkną nie tylko Polskę, ale i pozostałe państwa członkowskie.

Jeżeli chodzi o polską gospodarkę, opartą głównie na węglu, to proces transformacji energetycznej jest w toku. Wprowadzamy zmiany, rozwijamy się. Zielona transformacja daje szansę firmom, które zajmują się nowoczesnymi technologiami, odnawialnymi źródłami energii. Jest to proces złożony, na który potrzebujemy więcej czasu oraz środków. Natomiast dla firm, które muszą się przebranżowić, dokonać zmian, aby dostosować się do nowych regulacji, będą to znaczące i rosnące obciążenia.

Według wyliczeń Bloomberga sam pakiet Fit for 55 będzie o około 50 proc. droższy w realizacji, niż zakładano. Te koszty zostaną przerzucone na firmy, na zwykłych odbiorców. To są koszty rzędu 700 mld euro rocznie, czyli 5 proc. PKB wszystkich krajów członkowskich. Nie ma szans, by to się nie odbiło na kondycji europejskich przedsiębiorstw. Dlatego nie możemy pozwolić, by wydłużył się dystans między nami a innymi krajami.

Polska gospodarka powinna znaleźć sobie pewną niszę, w której będziemy konkurencyjni, a wręcz mieli przewagę, aby zniwelować skutki wprowadzenia tych regulacji. Choć niosą za sobą wiele zagrożeń, mają również pozytywny wpływ. Na ten moment wydaje się jednak, że tych zagrożeń jest więcej.

Niemcy wspierają polskie argumenty w Parlamencie Europejskim

Co zatem zrobić, by możliwie jak najwięcej polskich firm skorzystało z zielonej transformacji?

- Przede wszystkim trzeba dobrze wykorzystać te dobre rozwiązania, które już trafiły na stół. Polscy przedsiębiorcy zaczynają być coraz bardziej aktywni i skuteczni. Musimy mieć świadomość tego, że aby przeprowadzić ten proces w Polsce w sposób efektywny i zrównoważony, potrzebne są środki finansowe i czas, nie można się z tym spieszyć.

To jest problem, który jest coraz bardziej zauważalny także przez władze innych państw. W trakcie dyskusji w Parlamencie Europejskim dotyczącej wizji dla Unii i jej kondycji pojawiały się takie głosy. Co zaskakujące - także kolegów z Niemiec, którzy mówili, że trzeba dostosować tempo zmian do możliwości Europy.

Wojna w Ukrainie nie ułatwia realizacji ambitnych celów wynikających z polityki klimatycznej. Ma ona realny wpływ na kondycję gospodarek krajów członkowskich i to trzeba uwzględniać.

Nikt nie kwestionuje tego, że zmiany w sektorze energetycznym muszą być realizowane. Musi jednak dominować zdrowy rozsądek. Rząd, którym kierowałam, a teraz nasze środowisko polityczne, także to podkreśla - nadrzędną kwestią jest bezpieczeństwo energetyczne. To zapewnia dostęp do różnych źródeł energii, również tych konwencjonalnych.

Górnictwo może być nowoczesne i w tym aspekcie na pewno też niezbędne są zmiany, ale ciągły dostęp do zasobów węgla jest strategicznie ważny.

Nowe rozdanie powyborcze w Europie zmieni narrację w podstawowych sprawach

Jesteśmy w Polsce na chwilę przed epokowymi dla kraju inwestycjami - będziemy inwestowali w offshore, wybudujemy elektrownię jądrową. Szczególnie istotny jest obecnie przemysł zbrojeniowy. Czy powinniśmy regulacyjnie wymuszać polonizację produkcji w kluczowych dla kraju projektach? I czy w Unii Europejskiej jest gotowość na tego typu podejście?

- Wszyscy walczą o swoje. Każdy kraj stara się zabezpieczyć własne interesy. Idea integracji europejskiej jest oficjalnie bardzo wzniosła, ale w kuluarach każdy bezwzględnie walczy o interesy swojej gospodarki, swoich firm. To robimy w Europie, ale robią to też Amerykanie. Przykładów jest mnóstwo. Dlatego powinniśmy zabezpieczać nasze, polskie, interesy. To nie jest łatwe. Powinniśmy myśleć strategicznie o co najmniej kilku obszarach. Są nimi na pewno przemysł obronny i energetyczny.

Najbardziej jaskrawym przykładem partykularnego dbania o swoje interesy są kopalnie. W Polsce musimy je zamykać, a w Niemczech otwierane są nowe zakłady. Silne gospodarki - takie jak niemiecka i francuska - starają się narzucić własną narrację. Wpływają także na decyzje KE. Od tego są wybory do Parlamentu Europejskiego, by stworzyć silną grupę i walczyć o realizację własnych celów. Liczę, że nasze argumenty padną na bardziej podatny grunt po przyszłorocznych wyborach europejskich.