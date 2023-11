Byłe kopalnie Tauronu padły ofiarą odnawialnych źródeł energii

Związkowcy z Tauronu Wydobycie skarżyli się, że grupa Tauron odbierała znacznie mniej węgla, niż wynikało to z kontraktów. Wynikało to m.in. z mniejszego zapotrzebowania na energię i dużej produkcji odnawialnych źródeł energii. W czwartym kwartale odbiory węgla mają wzrosnąć.

Głównymi przyczynami zmniejszenia odbiorów węgla było obniżenie produkcji energii elektrycznej i ciepła w jednostkach wytwórczych grupy Tauron.

W okresie wrzesień-grudzień zaplanowane odbiory węgla z Tauron Wydobycie przez grupę Tauron mają wzrosnąć.

Na początku września 2023 r. Solidarność z Tauron Wydobycie skierowała pismo do prezesa Taurona Polska Energia Pawła Szczeszka, w którym wskazywała na rosnący problem braku odbioru zakontraktowanego węgla.

Przypomnijmy, że wbrew nazwie Tauron Wydobycie nie wchodzi w skład grupy Tauron, lecz jest spółką w 100 proc. zależną od Skarbu Państwa.

Związkowcy z Tauron Wydobycie wskazywali, że odbiory węgla przez Tauron Polska Energia w drugim i trzecim kwartale 2023 r. były realizowane na poziomie poniżej 35 proc., a liczba nieodebranego węgla sięgnęła 800 tys. ton.

Potrzeba mniej węgla, bo spadła produkcja energii i ciepła

W sprawie odbioru węgla z Tauron Wydobycie w Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP) interweniowała także Rada Społeczna Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia. Właśnie Rada Społeczna otrzymała odpowiedź z MAP z wyjaśnieniami zaistniałych relacji pomiędzy Tauron Polska Energia a Tauron Wydobycie.

- Głównymi przyczynami zmniejszenia odbiorów zakontraktowanego węgla było obniżenie produkcji energii elektrycznej i ciepła w jednostkach wytwórczych grupy Tauron, utrzymująca się wysoka temperatura zewnętrzna w okresie styczeń - marzec 2023 r. i spadek zapotrzebowania na energię w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym - napisał Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych.

Przypomnijmy, że grupa Tauron w pierwszym półroczu 2023 r. wyprodukowała 5,39 TWh energii z węgla, co oznaczało rok do roku spadek o 22 proc. W samym drugim kwartale 2023 r. Tauron wytworzył z węgla 2,08 TWh i było to aż 41 proc. mniej niż rok wcześniej.

Jak dodał Karol Rabenda, na zmniejszenie odbioru węgla wpływ miała także wysoka generacja źródeł OZE oraz drastyczny spadek cen gazu, co przełożyło się na wzrost generacji źródeł opalanych gazem. Ważnym czynnikiem był także import energii elektrycznej.

Energia odnawialna wypiera węgiel z systemu energetycznego

- Spadek zużycia węgla kamiennego w energetyce zawodowej, spowodowany również przez dynamiczny rozwój sektora prosumentów (fotowoltaika) ograniczający zapotrzebowanie na pracę źródeł konwencjonalnych, co przełożyło się ostatecznie na 100 proc. wypełnienie składowisk węglowych w jednostkach wytwórczych grupy Tauron - poinformował Karol Rabenda.

Jak zaznaczył, pomimo niższego odbioru węgla z Zakładów Górniczych Tauron Wydobycie w pierwszych miesiącach roku, już w sierpniu 2023 r. grupa Tauron podwoiła odbiór węgla zakontraktowanego w Tauron Wydobycie.

Jednocześnie wyjaśniono, że odbiory węgla przez jednostki wytwórcze grupy Tauron byłyby jeszcze większe, gdyby nie znaczące przekroczenia granicznej zawartości chloru w węglu dostarczanym z Zakładu Górniczego Janina.

Ma być lepiej. Teraz odbiory węgla mają wzrosnąć

Karol Rabenda zaznacza, że zgodnie z prognozami kolejne miesiące 2023 r. będą charakteryzować się znacznie większym poziomem odbioru węgla w realiach grupy Tauron, czego beneficjentem będą przede wszystkim zakłady górnicze Tauron Wydobycie.

Ponadto poinformowano, że grupa Tauron nie sprowadza węgla importowanego - co zarzucali jej związkowcy - a ostatnia jego przesyłka morska do Tauron Wytwarzanie, która uzupełniała strukturę dostaw wyłącznie dla jednostki 910 MW w Jaworznie, z uwagi na brak podaży węgla pochodzącego z Zakładu Górniczego Sobieski została zrealizowana w kwietniu 2023 r.

- Mając na uwadze wzajemną współpracę pomiędzy Tauron Polska Energia a Tauron Wydobycie oraz zrozumienie dla problemów sektora górniczego, zgodnie z przekazanymi wyjaśnieniami, w okresie wrzesień-grudzień zaplanowane odbiory węgla z Tauron Wydobycie stanowić będą nadrzędną pozycję wolumenową grupy Tauron w odbiorach realizowanych w 2023 r. - deklaruje Karol Rabenda.